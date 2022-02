La agenda de TV del sábado: Independiente - Boca, PSG con Messi, Leeds, finales de tenis, Seis Naciones y Argentina en básquetbol

El deporte va retomando su ritmo habitual y este fin de semana tiene intensa actividad en muchas disciplinas, desde la mañana hasta la madrugada. Fútbol, rugby, tenis, automovilismo y básquetbol integran la agenda del día, como para seguir por las pantallas.

Leeds, entrenado por Marcelo Bielsa, viene de caer por goleada contra Liverpool e intentará reivindicarse frente a otro peso pesado de la Premier League, Tottenham Hotspur. Luego, Manchester United se enfrentará como con Watford, y más tarde, Everton y Manchester City cerrarán la jornada inglesa.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, estrellas de Paris Saint-Germain, que se cruzará con Saint-Etienne por la Ligue 1. FRANCK FIFE - AFP

A la tarde los ojos se dirigirán al partido en el que Lionel Messi vestirá la camiseta de PSG contra Saint-Etienne, por la Ligue 1, de Francia. Y La Liga, de España, tendrá dos partidos atractivos: Real Madrid vs. Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, con varios argentinos, ante Celta de Vigo.

En el fútbol local, Independiente y Boca sostendrán el primer clásico de la Copa de la Liga Profesional, a la noche. Antes, Rosario Central se medirá con Godoy Cruz, Colón se cruzará con Barracas Central y Aldosivi recibirá a Central Córdoba.

Independiente y Boca cerrarán la jornada del sábado por la Copa de la Liga Profesional. Fotobaires

Fuera del fútbol habrá mucha acción. El rugby ofrecerá su espectacular Seis Naciones, con dos interesantes encuentros: Escocia vs. Francia e Inglaterra vs. Gales. En tenis habrá dos finales: Jiri Vesely vs. Andrey Rublev, la del ATP 500 de Dubái, y la del ATP 500 de Acapulco. Y por la noche habrá material para los aficionados al básquetbol: la selección argentina jugará contra Panamá por la eliminatoria para el Mundial y Denver Nuggets, el equipo de Facundo Campazzo, será rival de Sacramento Kings.

La televisación del sábado 26

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 Rosario Central vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium

Rosario Central vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium 17 Colón vs. Barracas Central. TNT Sports

Colón vs. Barracas Central. TNT Sports 19.15 Aldosivi vs. Central Córdoba. Fox Sports Premium

Aldosivi vs. Central Córdoba. Fox Sports Premium 21.30 Independiente vs. Boca. TNT Sports

Femenino

9 River vs. Lanús. DeporTV

Primera Nacional

17 Madryn vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports

Madryn vs. San Martín (Tucumán). TyC Sports 19.05 Nueva Chicago vs. Sacachispas. TyC Sports

Primera B

17 Defensores Unidos vs. Comunicaciones. DirecTV Sports

Primera C

17 Atlas vs. Central Córdoba. DeporTV

Ligue 1

17 Paris Saint-Germain vs. Saint-Etienne. ESPN

Premier League

9.30 Leeds United vs. Tottenham Hotspur. ESPN

Leeds United vs. Tottenham Hotspur. ESPN 12 Manchester United vs. Watford. ESPN

Manchester United vs. Watford. ESPN 14.30 Everton vs. Manchester City. ESPN

Liga de España

10 Mallorca vs. Valencia. ESPN Extra

Mallorca vs. Valencia. ESPN Extra 14.30 Rayo Vallecano vs. Real Madrid. DirecTV Sports

Rayo Vallecano vs. Real Madrid. DirecTV Sports 17 Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo. ESPN 2

Bundesliga

11.30 Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld. ESPN 2

Bayer Leverkusen vs. Arminia Bielefeld. ESPN 2 14.30 Frankfurt vs. Bayern München. ESPN2

Liga mexicana

20 Monterrey vs. San Luis. Fox Sports 2

TENIS

12 Final del ATP 500 de Dubái - Jiri Vesely vs Andrey Rublev. ESPN Extra

Final del ATP 500 de Dubái - Jiri Vesely vs Andrey Rublev. ESPN Extra 0 (del domingo) La final del ATP 500 de Acapulco. ESPN Extra

RUGBY

Seis Naciones

11 Escocia vs. Francia. ESPN 3

Escocia vs. Francia. ESPN 3 13.30 Inglaterra vs. Gales. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Eliminatorias para el Mundial de FIBA

21 Argentina vs. Panamá. TyC Sports y DirecTV Sports

NBA

22.30 Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets. ESPN3

Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets. ESPN3 23 Sacramento Kings vs. Denver Nuggets. NBA TV

BOXEO

0 (del domingo) Chris Colbert vs Roger Gutiérrez. ESPN2

AUTOMOVILISMO

8 El Rally de Suecia. La etapa 2. ESPN 3

El Rally de Suecia. La etapa 2. ESPN 3 13 Top Race en el autódromo de Buenos Aires. TyC Sports

VÓLEIBOL

Liga Argentina Femenina