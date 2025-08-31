LA NACION

Defensores de Belgrano - Colón, Primera Nacional: el partido de la jornada 29

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Defensores de Belgrano-Colón
Defensores de Belgrano-Colón

Defensores de Belgrano y Colón se miden este lunes a las 19:10 en el estadio Juan Pasquale, en un partido de la fecha 29 de la Primera Nacional.

En el torneo, Defensores de Belgrano viene de empatar ante Temperley por 1-1 mientras que Colón viene de empatar ante Chacarita por 1-1.

Defensores de Belgrano suma 35 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Colón tiene 28 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

