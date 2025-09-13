Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Defensores de Belgrano y Chaco For Ever empataron 0-0 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Defensores de Belgrano y Chaco For Ever empataron 0-0 en el estadio Juan Pasquale este sábado 13 de septiembre, en un partido de la jornada 31 de la Primera Nacional.
En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Defensores de Belgrano tendrá como rival a Almirante Brown.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
Rosario Central vs. Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Mundial 2026: se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas en la preventa de las entradas
- 3
Racing venció a San Lorenzo con Nazareno Colombo como figura y volvió al triunfo
- 4
En qué canal pasan Real Sociedad vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy