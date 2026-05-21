El épico video con el que Senegal anunció la lista para el Mundial y que revoluciona las redes

“¿Dónde están los que se niegan a doblar la rodilla? ¿Dónde están los guerreros?”, le pregunta el mensajero al líder, en la cinematográfica grabación que publicó Senegal para presentar la lista de 28 futbolistas (el 1ro de junio deberán ajustarla a 26), que llevarán las esperanza de casi 20 millones de senegaleses al próximo Mundial . En un impresionante video, generado principalmente con IA, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) impresionó al mundo de las redes. El dos veces campeón de África (2021-2023) pone en juego su honor como potencia de su continente en su cuarta participación en la próxima Copa del Mundo.

En el cortometraje de poco más de dos minutos, se muestra el encuentro del mensajero, primero con el líder y luego con el sabio, que describe las características necesarias para figurar en la lista de convocados. “Los que permanecen de pie cuando todo tambalea. Los que nunca transigen con el honor”, detalla con tono épico. Un poco antes, en Dakar, la capital, mundialmente conocida por el rally, se hacía la presentación oficial. Su director técnico es Pape Thiaw, uno de los personajes más queridos del fútbol senegalés, tanto como jugador y goleador en la mejor actuación mundialista de su selección. Con 44 años, declaraba a la prensa mundial: “Vivo este mundial con mucha emoción, y con la ambición de hacerlo aún mejor que en la cancha”.

Presentación de la lista de Senegal para el Mundial 2026.mp4

Thiaw fue defensor y es recordado por un gol de taco antológico ante Uruguay en el 2002, que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de ese Mundial. Afirmó haber hecho “elecciones maduradas y reflexionadas” para conformar un grupo equilibrado. Un punto sensible era Kalidou Koulibaly, el capitán indiscutido, presente en las dos Copas de África obtenidas, pero que con 34 años y en su tercer mundial, llega acosado por las lesiones. Así lo defendía Thiaw: “Es el cemento de esta selección. Está en un proceso de recuperación positivo y creo que, con las tres semanas que quedan, estará realmente apto. El Mundial no es un sprint, es un maratón, y creo que estará listo”.

La fase de grupos presenta un cruce que va más allá de lo futbolístico. No será con Noruega o Irak, con quienes comparte el grupo I, pero nunca tuvo encuentros en mundiales. Sino con el cabeza de grupo, Francia. Para eso hay que viajar al partido inaugural de Corea Japón 2002, allí la campeona del mundo se enfrentaba con un equipo que a poco se consolidaba en África, parecía un partido de compromiso. Pero Senegal lo sintió distinto, con un único gol a los 30 minutos del primer tiempo, resistió durante una hora todos los embates galos para dar una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, derrotando al campeón vigente.

Pero si vamos 1944 la historia es mucho más sangrienta. El actual Senegal era colonia francesa desde hacía casi tres siglos cuando el 1ro de diciembre el ejército francés masacró a varios centenares de tiradores senegaleses en Thiaroye, en las afueras de Dakar, que reclamaban su paga. Durante mucho tiempo, Francia reconoció treinta y cinco muertos. Los historiadores estiman que el número de víctimas oscila entre trescientas y cuatrocientas. En el martes 16 de junio ambos países se solverán a encontrar, ahora sobre el césped verde del MetLife Stadium en New York. Estos soy hoy los 28 elegidos que, según el sabio de la presentación son “los que nunca se rinden, sin importar el sufrimiento. Los que no retroceden ante nada”.

Arqueros

Edouard Mendy (Al Ahli, Arabia Saudita)

Mory Diaw (Le Havre, Francia)

Yehvann Diouf (Niza, Francia)

Defensores

Krépin Diatta (Mónaco, Mónaco)

Antoine Mendy (Niza, Francia)

Kalidou Koulibaly (Al Ahli, Arabia Saudita)

El Hadji Malick Diouf (West Ham, Inglaterra)

Mamadou Sarr (Estrasburgo, Francia)

Moussa Niakhaté (O. Lyon, Francia)

Moustapha Mbow (Paris, Francia)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, Israel)

Ismaïl Jakobs (Galatasaray, Turquía)

Ilay Camara (Anderlecht, Bélgica)

Mediocampistas

Idrissa Gana Gueye (Everton, Inglaterra)

Pape Gueye (Villarreal, España)

Lamine Camara (Mónaco, Mónaco)

Habib Diarra (Sunderland, Inglaterra)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano, España)

Pape Matar Sarr (Tottenham, Inglaterra)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern, Alemania)

Delanteros

Sadio Mané (Al Nassr, Arabia Saudita)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace, Inglaterra)

Iliman Ndiaye (Everton, Inglaterra)

Assane Diao (Como, Italia)

Ibrahim Mbaye (PSG, Francia)

Nicolas Jackson (Bayern, Alemania)

Bamba Dieng (Lorient, Francia)

Cherif Ndiaye (Samsunspor, Turquía)