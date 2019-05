El Pochettino argentino: del paseo en autobomba por Murphy al banderín de Racing

Una postal campestre de hace muchos años: Mauricio Pochettino con su hermano Javier, su hijo Sebastiano y su sobrino Lucas, en Murphy

Cristian Grosso SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 06:53

De repente apareció Mario Kempes por Enfield, el complejo deportivo de Tottenham . El 'Matador' llegó con Ardiles y Villa."¡Increíble, no lo podía creer...! Al rato se sumó Hugo, Lloris..., eran cuatro campeones del mundo..., yo acá sobro les dije", bromea Mauricio Pochettino . Lloris es su arquero, y el arquero de Didier Deschamps en Francia., fanático de Racing, por influencia de Lisandro López . Mañana, en Madrid, el entrenador de los Spurs compartirá un café con Diego Milito y el presidente Víctor Blanco. Racing siempre aparece en su vida. "Fui hincha de la Academia hasta los 13 o 14 años, cuando pasé a Newell's. El tío de mi padre lo hizo de Racing a mi padre, y él, a mí. Y hace un tiempo cumplí un sueño: cuando dirigía al Espanyol, José Pizzuti vino a Barcelona porque hay una filial muy grande de Racing, y le conté que tenía un banderín colgado en la cocina de mi casa y así me había aprendido a todos los jugadores. Crecí viendo sus caras y escuchando a mi padre contándome cuando ganamos la Intercontinental, el gol del 'Chango' Cárdenas y todas esas historias".

La memoria no le falla. "Si habré seguido por radio las campaña en la B., y en 1988 cuando ganamos la Supercopa ante Cruzeiro, con gol de Catalán. Y Rubén Paz, Colombatti, Walter Fernández, el 'Toti' Iglesias, ellos eran mis ídolos. Y 'Camote' Acuña, Cordero, Nestor Fabbri, el 'Mencho' Medina Bello, y pará, pará, había un central, la puta que lo parió, le estoy viendo la cara., ¡Gustavo Costas! Después me fui a Newell's, debuté a los 17, ganamos tres campeonatos y fue normal que mi amor se fuera hacia Newell's. Pero Racing siempre está ahí. Racing fue mi infancia y Newell's me dio todo lo que soy. Con ellos dos tengo un cariño muy muy especial".

-Sabés que Newell's arrancará muy apretado por el descenso.

-Sí, sí, estoy al tanto de que la situación es complicada.

Se escribe Murphy y correctamente en inglés se pronuncia ' marfi', pero Pochettino corrige y aclara. "Se dice Murpi, así, Mur-pi", bromea y se jacta de un origen del que no reniega. Allí, entre menos de 4000 habitantes y a 150 kilómetros de Rosario, están sus padres, su hermano, sus sobrinos, y el sábado habrá pantalla gigante para seguir la definición de la Champions frente a Liverpool. "Todavía no volví, es cierto", acepta cuando se le recuerda que no visita su pueblo desde 2012. Quizá, regrese como campeón...

Hector y Amalia Pochettino, y todo el orgullo por su hijo Mauricio

"Tal vez. Mirá, cuando pasé a Newell's, con 13 años, en el primer torneo que participé fue en Mar del Plata. Era un certamen latinaamericano, empatamos2-2 en la final con Olimpia y en la prorroga hice el gol del triunfo. Cuando volví, me estaban esperando en el cruce entre Carmen, que es un pueblo unos kilómetros antes de Murphy; estaba mi padre, amigos, y me pusieron en una autobomba y mi hicieron dar la vuelta por Murphy. ¡Pero qué vergüenza por favor! Ahora, si ganamos la Champions van a querer que me suba de nuevo al camión de los bomberos.". Y estalla en carcajadas.

-Es que el intendente ya propuso hacerte una estatua.

-Noooooo, no, están locos, ese es Marcelo [Aldo Marcelo Camussoni, el jefe comunal], viste como es, nos conocemos todos.

Mucha gente lo ha llamado en estos días. Prefiere no nombrarlos porque será injusto con los olvidos. "Es increíble como el fútbol genera empatía, cariño y vínculos insospechados". Tan extraño como la particular Ruta 33, la que curiosamente nace -o termina- en Bella Vista, en el predio de las inferiores de Newell's, y une a Rosario con Pujato, Casilda, Firmat. Murphy. Las ciudades de Lionel Scaloni, Jorge Sampaoli, Walter Samuel, Pochettino.... "¿En serio? Claaaaro, y seguramente debe haber más. En un pueblo antes de Firmat, creo que estaba Clausen; de Chabás es Cúper, también por la 33, si te ponés a buscar..., ufff..., Griffa es de Casilda, es increíble, ¿no? ¡Entonces la ruta de los directores técnicos es la 33! Una locura bien santafesina".

-¿Y la selección? Sería más natural que algún día seas el director técnico de Inglaterra antes que de la Argentina?

-No, no, antes que entrenar a Inglaterra me gustaría entrenar a la Argentina. Después, si las cosas suceden, las tomaremos como debamos tomarlas. Pero lo natural sería dirigir a la Argentina, mi país. Uno de mis sueños es dirigir a la selección, aunque eso ahora es difícil, no me veo ni a corto ni a mediano plazo. Hay momentos y no es este.