Deportivo Morón - Nueva Chicago, Primera Nacional: el partido de la jornada 28

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Deportivo Morón-Nueva Chicago
Deportivo Morón y Nueva Chicago se miden este sábado a las 21:15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido de la fecha 28 de la Primera Nacional.

En el torneo, Deportivo Morón viene de perder ante Talleres Remedios de Escalada por 2-1 mientras que Nueva Chicago viene de empatar ante Central Norte Salta por 0-0.

Deportivo Morón suma 43 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Nueva Chicago tiene 33 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

