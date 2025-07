Deportivo Riestra, imbatible de local y con la agresión que no castigó Merlos (y que pudo haber cambiado el partido)

Con la complacencia de la AFA, Deportivo Riestra, desde su ascenso, hizo de local en su estadio Guillermo Laza, cuya reducida capacidad no reunía las condiciones necesarias para la primera división. Pero la relación fluida entre Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Víctor Stinfale, máxima autoridad del club del Bajo Flores, allanó un permiso que convirtió al estadio en una fortaleza para el equipo que dirige Gustavo Benítez, que ya venía con una buena campaña de local cuando lo entrenaba Cristian Fabbiani.

Con la victoria por 1-0 sobre Atlético Tucumán, por la tercera fecha del Torneo Clausura, Deportivo Riestra suma un invicto de 22 partidos en el Laza, que este año fue ampliado con la construcción de dos tribunas cabeceras, cada una con una aforo para 4000 personas. Lleva más de un año sin perder en su casa, desde el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central se impuso por 2-0.

Ortiz impacta la pelota ante la marca de Barbieri, con Herrera y Goitía detrás X @ATOficial

Acostumbrado a manejarse bien en los resultados cortos y desarrollos cerrados, el Malevo se impuso con un penal a los 33 minutos del segundo tiempo. En un intento de despeje, Adrián Sánchez, volante del Decano, impactó en la pierna de Alexander Díaz. Fue una infracción similar a la de Adrián “Maravilla” Martínez (Racing) en el penal que cometió ante Barracas Central. En el Bajo Flores, el árbitro Héctor Merlos sancionó el penal tras chequear la acción en el VAR. Lo ejecutó Jonathan Herrera y puso el 1-0 definitivo.

Sin alzar demasiado la voz, Lucas Pusineri, director técnico de Atlético Tucumán, se quejó por el penal: “Puedo ver que hay un contacto, pero no hay intención de hacer un foul”. En este tipo de jugadas no se juzga la intencionalidad, sino la fuerza y brusquedad del impacto que hace caer al jugador.

🇦🇷 OTRA MÁS PARA RIESTRA



👊 Braian Guille le metió un codazo a Brizuela, que quedó tirado en el piso.



❌️ Ni amarilla, ni revisión en el VAR, nada. pic.twitter.com/cHX0a1Awu2 — Derechazo (@derechazoar) July 28, 2025

Si bien se puede considerar que Riestra no fue beneficiado con la sanción del penal, sí volvió a ser polémica la tolerancia que muestra la mayoría de los árbitros con sus infracciones duras y agresiones. Los referís no siempre muestran la rigurosidad necesaria con intervenciones que merecerían ser castigadas con tarjeta amarilla o roja, y sin embargo dejan pasar de largo.

El último ejemplo fue el codazo en el rostro, cuando ya no estaba en disputa la pelota, que el delantero Braian Guille le aplicó al defensor Miguel Brizuela. Merlos no cobró nada y con la mano le tocó el cuerpo a Brizuela como para que se levantara. Finalmente permitió que fuera atendido por el golpe recibido en la boca. Quizá Merlos no advirtió la agresión porque la pelota ya estaba en otro sector, pero debió ser avisado por el VAR, que sugestivamente no intervino. Cabía la expulsión de Guille cuando recién se disputaban 15 minutos del primer tiempo; el desarrollo del partido podría haber tomado otro rumbo.

El compacto de Riestra 1 - Atlético Tucumán 0

Por la primera fecha, tras la victoria 1-0 sobre Lanús, Lautaro Acosta se había quejado: “Hay un penal para nosotros [mano de un defensor de Riestra] que ni se revisó en el VAR. Pero bueno, contra este equipo, en esta cancha y con Mastrángelo de árbitro, siempre pasa lo mismo. Si hay un equipo del poder, lo dirige Mastrángelo. Las dos veces que jugamos en este cancha nos dirigió Mastrángelo; en la anterior, nos expulsó a un jugador a los 17 minutos. Las cosas vienen raras, hay que adaptarse y pelear contra todo". Por estas declaraciones, Acosta fue suspendido provisionalmente y luego se le dio por cumplida la sanción con la ausencia en el partido siguiente.

Si bien Atlético Tucumán tuvo más posesión de la pelota (60 por ciento) y hubo paridad en la cantidad de remates (11, tres al arco por cada lado), Riestra volvió a hacerse fuerte en el Laza. La serie de 22 encuentros sin caídas comenzó con un 2-0 ante River, antes de la Copa América de los Estados Unidos, que empezó a debilitar la gestión de Martín Demichelis.

"PUEDO VER QUE HAY UN CONTACTO PERO NO HAY INTENCIÓN DE QUERER HACER UN FOUL"



Lucas Pusineri hizo referencia a la jugada que terminó en penal para Riestra y el posterior gol de Jonathan Herrera#LPFxTNTSports pic.twitter.com/CwsslBbhtt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2025

La racha está compuesta por 11 triunfos y 11 empates. Además de River, se fueron derrotados Argentinos, Central Córdoba, Lanús (dos veces), Sarmiento, Huracán, Atlético Tucumán (dos), Platense y Godoy Cruz. El otro grande que lo visitó en esta seguidilla fue San Lorenzo (0-0).

Tras el triunfo de este lunes, el defensor Miguel Barbieri expresó que “el objetivo sigue siendo mantenerse en primera división”. En realidad, los números le dan para plantearse otras metas. En la tabla de los promedios está 16° entre 30 y en la Anual, con 30 puntos figura 10°, en la misma línea que Independiente, el último que se está clasificando para la Copa Sudamericana por mejor diferencia de gol que el Malevo.