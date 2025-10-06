Deportivo Riestra vs. Vélez, en vivo por el torneo Clausura

Deportivo Riestra y Vélez se citan este lunes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro se juega desde las 19, en el pequeño estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores. Se puede seguir a través de ESPN Premium.

El Malevo es el puntero de la Zona B, con 22 unidades y lleva un invicto de 25 partidos como local. Vélez, el adversario, es el escolta y puede arrebatarle la cima si le gana, ya que tiene una unidad menos.

El certamen, tan curioso como polémico, con fallos arbitrales que provocan asombro, los cobija como los mejores, al menos, en cuanto a puntos conseguidos. Los sigue Lanús, con 20, mientras que en el otro grupo, hay cuatro punteros: Boca, Unión, Barracas Central y Estudiantes.

El primer tramo del espectáculo tuvo una intensidad mayúscula, aunque sin situaciones claras en el área. Un premio al correr, meter, intentar, progresar. Sin embargo, tanto entusiasmo debe acabar con una lógica presencia frente al arco. No ocurrió.

Fuerza pura, entre Cristian Paz y Matías Pellegrini Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Riestra es una formación rústica, elemental, que se hace fuerte en su pequeño escenario. Vélez es un equipo atractivo, audaz, que se sostiene a pesar de la reciente eliminación en la Copa Libertadores, aunque suele sufrir desvaríos momentáneos.

Todo dentro de un contexto de desprolijidad, que iba más allá de la falta de orden. Vélez suele sentirse pleno cuando junta pases, cuando se citan Pizzini, Galván y Pellegrini, los volantes en este caso. No podían, se chocaban entre sí, como si la pequeña cancha les jugara en contra. El césped, de todos modos, era un billar.

Un encontronazo entre Lisandro Magallán y Alexander Díaz terminó con el defensor en el piso, una exageración ante un mínimo roce del delantero. Las sospechas, a la orden del día en nuestro fútbol, quedaron en evidencia: el VAR no le advirtió a Fernando Echenique (lo que estuvo perfecto), pero quedó la sensación de que si era al revés, otro hubiera sido el resultado.

GOL DESDE EL LATERAL: Alexander Díaz puso el 1-0 de Deportivo Riestra contra Vélez en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Hasta que Riestra abrió el marcador, a los 37 minutos. La jugada fue insólita: de un lateral, los centrales de Vélez jugaron a las escondidas y apareció Díaz, que definió sin problemas. El saque de manos, desde la izquierda, fue de Pablo Daniel Monje que con una fuerza arroladora, hizo que el balón viajara hasta el centro del área y, sin caer, Díaz definió con justeza.

Y Vélez empató en el cierre de la primera mitad, con una pelota parada, la especialidad de la casa (del local). Pellegrini lanzó el córner, Magallán ensayó un gran cabezazo (por el gesto técnico) y estableció el 1-1, dentro de un contexto de patadas, discusiones y protestas, sobre todo, del lado de Guillermo Barros Schelotto, siempre incisivo con el cuarto árbitro, sobre todo.

"ATENCIÓN, VA EL CENTRO VA..." Gol de Lisandro Magallán para el 1-1 de Vélez contra Riestra.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

En el tramo final, Riestra tuvo el control, sobre todo con jugadas elaboradas, con el respaldo del pizarrón y acciones siempre al límite del reglamento y Vélez respondía con jugadas más elaboradas, aunque de modo esporádico, siempre a la sombra de su rival.