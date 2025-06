Desempate en el Mundial de Clubes: así definen la clasificación Boca y River

No hay tiempo para lamentos. En Boca Juniors por no haberle ganado a Benfica a pesar de las condiciones favorables que tuvo durante 80 minutos y en River Plate por el empate con sabor a derrota frente a Monterrey de México. Los representantes de la Argentina en el Mundial de Clubes 2025 se juegan esta semana la clasificación a los octavos de final en la tercera y última fecha de la etapa de grupos con el anhelo de dar un paso más y meterse entre los 16 mejores equipos del planeta.

El xeneize y el Millonario conforman grupos diferentes y sus panoramas distan entre sí. El elenco de Miguel Ángel Russo no depende de sí mismo y necesita golear a uno de los peores conjuntos del certamen, Auckland City, mientras que el de Marcelo Gallardo puede seguir en el certamen aún perdiendo contra uno de los máximos favoritos al título, Inter de Milán.

El detalle reglamentario de cómo se desempatan las posiciones de un grupo

El panorama de Boca

El xeneize enfrentará este martes desde las 16 (hora argentina) a Auckland City de Nueva Zelanda en el estadio GEODIS Park de Nashville por la tercera fecha del Grupo C, en simultáneo a Benfica vs. Bayern Múnich en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El elenco argentino está tercero en la tabla de posiciones con una unidad. El líder es el equipo alemán con seis puntos seguido de los portugueses con cuatro. Los oceánicos no tienen tantos y ya están eliminados.

Boca puede superar a Benfica en la clasificación y avanzar como segundo. Necesita, en primer lugar, que los teutones le ganen a los lusos. Si ello no ocurre, quedará eliminado.

Si se da el resultado esperado, debe golear a los neozelandeses para limar la desventaja que tiene en la diferencia de goles con los lusos. Clasificará siempre que obtenga un mejor dividendo de anotaciones que Ángel Di María y compañía (actualmente los europeos tienen +6 y los sudamericanos, -1). Por ejemplo, si Benfica cae 1 a 0, necesitará ganar por siete tantos.

Si Boca obtiene el segundo puesto del Grupo C, avanzará a octavos de final y enfrentará al líder del D que es Flamengo. El equipo brasileño se aseguró ese puesto con un gran triunfo sobre Chelsea 3 a 1 y, más allá de lo que ocurra en la última jornada, nadie podrá quitarle esa posición. Su escolta será el club inglés o Esperance de Túnez. Los Angeles FC está último sin unidades y ya quedó eliminado.

Boca Juniors y Benfica empataron el partido entre sí en el Mundial de Clubes 2025 Rebecca Blackwell - AP

El panorama de River

El Millonario enfrentará a Inter Milán este miércoles 25 de junio a las 22 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Seattle, en simultáneo con Monterrey vs. Urawa Red Diamonds de Japón en el Rose Bowl de Los Angeles.

El equipo de Gallardo lidera el Grupo E con cuatro puntos, la misma cantidad que su rival de turno pero con mejor diferencia de goles (2 contra 1). Tercero está elenco mexicano con dos unidades mientras que los japoneses no sumaron y están eliminados.

River depende de sí mismo y se clasificará a octavos como líder en caso de vencer a los italianos, últimos subcampeones de la Champions League 2024-2025. También pasarán, pero como escoltas de Inter si empata 2 a 2 o con más goles.

Ante otro resultado, deberá mirar lo que ocurra con Monterrey. Una igualdad 0 a 0 más una victoria de los mexicanos, lo deja afuera. Una igualdad 1 a 1 más un triunfo de Monterrey tiene diferentes variantes: River quedará eliminado si los mexicanos le ganan por más de tres goles a Urawa o si lo hacen por dos convirtiendo al menos cuatro tantos mientras que se clasificará si el triunfo azteca es por un gol o dos, pero no anotando más de tres. Si el Millonario pierde, depende de que Monterrey no le gane a los japoneses para seguir en el certamen.

River lidera el Grupo E del Mundial de Clubes y pelea la clasificación con Inter Milán y Monterrey Rodrigo Néspolo

En caso de avanzar a octavos de final, el Millonario chocará contra un rival del grupo F que lideran Fluminense y Borussia Dortmund con cuatro puntos cada uno. El otro equipo con chances de clasificar es Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, tercero con tres unidades.

Octavos de final del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.