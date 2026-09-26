Di María defendió el penal que pateó y apuntó contra Estudiantes tras la pelea: “Siempre pasa lo mismo”

Tras la victoria de Rosario Central contra Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional, Ángel Di María se refirió a las polémicas decisiones arbitrales, defendió el penal a favor del Canalla y apuntó contra los hinchas del Pincha por las peleas adentro de la cancha y en la entrada del vestuario.

“Al final siempre pasa lo mismo y lo voy a aclarar porque ya termina cansando esto. Fue penal. Es un toque adentro del área y hoy el VAR te lleva a eso. Es el fútbol. Nos tocó a nosotros y estamos felices. Lo del final, lamentable, pero no hicimos nada para que eso suceda”, reclamó en diálogo con DSports.

Además, comparó este penal con el cometido por Ousmane Dembelé en la final de la selección argentina contra Francia por el Mundial 2022, que Lionel Messi transformó en gol. “Este fue penal como el de Francia, el que me hicieron a mí”, dijo.

¡FINAL CALIENTE EN SANTIAGO DEL ESTERO!



Tras el gol de Fernández, jugadores de Rosario Central y Estudiantes se trenzaron en el campo de juego. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/zz3xuracNO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Y sumó: “Nosotros a disfrutar de esto porque lo soñé toda mi vida. Viví momentos muy difíciles por lo que estaba pasando, pero sabía que el de arriba me iba a terminar dando esto para mi familia y para los que están apoyando”.

El conflicto comenzó dentro de la cancha del estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Tras el tercer gol marcado en el último minuto de juego por el jugador de Rosario Central Julián Fernández, los futbolistas de Estudiantes fueron a buscar a los del Canalla. Ente agarres y empujones, el árbitro Darío Herrera debió frenar el enfrentamiento y darle fin al partido.

Poco después, cuando ambos equipos llegaron a la entrada de los vestuarios, se inició otra pelea, de una agresión mayor, con piñas y empujones.

"SI NO LES DABAMOS ESTA ALEGRÍA IBA A SENTIR QUE LOS IBA A DEFRAUDAR"



Ángel Di María, la figura del partido de Rosario Central, tras ser campeón ante Estudiantes en Santiago del Estero.@m_benedetto #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/RA8A3ymk7I — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

En tanto, el DT de Rosario Central, Jorge Almirón, defendió el rendimiento de su equipo en DSports: “Las jugadas fueron claras. Tuvieron las situaciones para el empate. Fue un partido larguísimo, duro. Mucho desgaste, así que lo tiene bien merecido el grupo”.

También le brindó elogios a Di María. “Mostró su jerarquía en la final. Se lo merece la familia de él y la gente de Central”, expresó.

Antes del partido, un grupo de hinchas de Estudiantes se cruzó con Herrera y su cuerpo arbitral y los increparon en el lobby del hotel NH en la capital provincial, donde se alojaron los jueces. Vale mencionar que Herrera fue el árbitro en la final de la Supercopa Internacional que se disputó en julio de 2025, cuando Vélez derrotó a Estudiantes por 2 a 0 con goles de Tomás Galván y Braian Romero.

Di María festeja el gol de Rosario Central en la Supercopa Internacional Luis Santillan

Los reclamos de Verón y el polémico arbitraje

Después del penal que Darío Herrera sancionó en favor del conjunto rosarino sobre el cierre del primer tiempo, el presidente del club platense Juan Sebastián Verón, que observó el encuentro desde una tribuna del estadio, publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de las gradas ocupadas por los hinchas del León.

La historia de Juan Sebastián Verón, tras el polémico penal cobrado para Rosario Central Captura

La publicación llegó después de una de las imágenes controvertidas que dejó la primera parte de la definición en Santiago del Estero. Herrera revisó en el VAR un contacto de Leandro González Pirez con Enzo Copetti y sancionó penal, cuando el partido estaba 1-1 y se acercaba el entretiempo. Las cámaras de la televisación enfocaron a Verón, que reaccionó con aplausos irónicos ante el fallo arbitral.

La jugada provocó una protesta inmediata de los futbolistas de Estudiantes, que cuestionaron tanto la entidad de la infracción como el lugar en el que se produjo, al borde del área del cuadro pincharrata. La acción comenzó fuera del rectángulo y Copetti cayó ya en él.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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Herrera no había cobrado inicialmente, pero fue convocado por el VAR, a Jorge Baliño, a mirar en el monitor la jugada. Después de la revisión, comunicó en público el cambio de determinación y señaló el punto del penal. Di María ejecutó y no falló. Estableció el 2-1 de Rosario Central.

Tras la pelea que se inició en el último minuto del partido, la Brujita Verón y Alexander Medina decidieron que Estudiantes se retirara del campo de juego. Ya sin los futbolistas, Verón ingresó a la cancha y descargó su enojo contra el árbitro. “Toda tuya, toda tuya”, le recriminó a Herrera, antes de insultarlo: “Cagón, hijo de...”. Finalmente, dio por terminado un encuentro que había comenzado con tensión y terminó por explotar. Después, Estudiantes regresó al campo, con Verón junto a los jugadores para consolarlos, mientras Rosario Central celebraba la victoria.