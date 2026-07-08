Días y horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 entró en su recta final y el último trayecto se desanda entre ilusiones y argumentos deportivos. En este sentido, este jueves 9 de julio inician los cuartos de final, con seis equipos europeos, uno africano y uno sudamericano, la selección argentina, que está más viva que nunca en su intención de conservar la corona que ganó en Qatar 2022. Todos los detalles de la competencia, con los detalles de la programación incluidos, están en canchallena.com.

Los cuatro encuentros están programados para disputarse hasta el sábado 11 de julio y los ganadores avanzarán a las semifinales, es decir que cumplirán el primer objetivo de muchos que es jugar ocho partidos.

La selección argentina pasó a cuartos de final después de remontar un 0-2 con Egipto, a 11 minutos del final Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Cronograma de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

– Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

– Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

– Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Los ganadores pasarán a las semifinales y se asegurarán jugar ocho encuentros, el objetivo con el que la mayorías de los equipos llegaron al certamen. Su suerte en semifinales es que decidirá si jugarán luego por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey o por el tercer puesto un día antes en Miami.

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras cara a cara en Francia vs. Marruecos

Los primeros seleccionados que superaron la ronda de 16 fueron Marruecos y Francia y se enfrentarán en el siguiente cruce. Los africanos le ganaron 3 a 0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi más otro tanto de Soufiane Rahimi mientras que el equipo galo se impuso a Paraguay 1 a 0 con un penal de Kylian Mbappé.

España le ganó a Portugal 1 a 0 con un tanto de Mikel Merino sobre el final y jugará vs. Bélgica, que goleó a Estados Unidos 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere más un gol cada uno de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman igualó transitoriamente para uno de los coanfitriones de la Copa del Mundo.

Noruega protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo y derrotó a Brasil 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland. Neymar Jr. descontó para la Verdeamarela sobre el final, pero fue insuficiente. Su rival en la próxima instancia será Inglaterra, que dejó en el camino a México 3 a 2 en un partido memorable en el estadio Azteca gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del Tri.

Erling Haaland hace historia con la selección de Noruega, con la que ya está en cuartos de final ODD ANDERSEN - AFP

La selección argentina le ganó un partido histórico a Egipto 3 a 2. La albiceleste perdía 2 a 0 por un cabezazo de Yasser Ibrahim en el primer tiempo y otro tanto de Mostafa Zico en el complemento. Sin embargo, el equipo de Scaloni lo revirtió con tres goles en 11 minutos: Cristian Romero descontó de cabeza para la albiceleste; al ratito Lionel Messi marcó el empate con un remate desde adentro del área y, a los 92′, Enzo Fernández definió un contraataque de cabeza. En el primer tiempo, el arquero Mostafa Shobeir le atajó un penal al propio Messi, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0.

Por último, Suiza derrotó a Colombia por penales. El seleccionado helvético se impuso desde los doce pasos luego del empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos. A su vez, Dávinson Sanchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos, en tanto, anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

Suiza sacó a Colombia y también vive un Mundial soñado, alcanzando la mejor marca histórica

Los cuartos de final se disputarán después de la primera jornada sin actividad de la Copa del Mundo desde que la pelota empezó a rodar el 11 de junio. Los cuatro encuentros están programados para disputarse entre el 9 y 11 de julio y los ganadores avanzarán a las semifinales, es decir que cumplirán el primer objetivo de muchos que es jugar ocho partidos.

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Semifinales

Francia o Marruecos vs. España o Bélgica – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 39: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia, Cabo Verde, Ghana, Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos y Argentina.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.