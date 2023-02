Dibu Martínez: qué le dijo a Mbappé, los recuerdos de la final y la polémica por un gesto: “Él debe pensar que su muñeco soy yo”

escuchar

Emiliano Martínez fue una de las figuras de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Más cerca, más lejos de Lionel Messi, Julián Alvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre tantos otros. Decisivo, principalmente, en la definición por penales frente a Países Bajos y, sobre todo, en la final con Francia. Atajadas inolvidables en los segundos finales de la definición con Australia y en la final de todos los tiempos.

En una íntima charla con France Football, un prestigioso medio galo, se refirió a todos los temas. Principalmente, al choque decisivo con el poderoso seleccionado europeo. Y a una polémica que quedó dando vueltas: ¿fue despectivo al mostrarse con un muñeco de Kilian Mbappé, durante los festejos? “Mbappé me metió cuatro goles, él debe pensar que su muñeco soy yo”, comentó, en un momento.

Enzo Fernández, Emiliano 'Dibu' Martinez, Lionel Messi y Kylian Mbappe fueron los ganadores de los premios individuales del Mundial Martin Meissner - AP

Y se definió como arquero... y personaje. “Soy un trabajador, un tipo apasionado, como todos los argentinos. Un tipo sencillo, que da todo por su familia y por sus amigos. Cuando entro en la cancha, puedo comportarme de manera diferente. Mi mujer me dice todo el tiempo: ´En la cancha, no sos vos.´ Desde chico, cada vez que entro en la cancha, solo pienso en ganar. Puedo dar una mala o una buena imagen, pero no soy desleal”, asume.

De todos modos, la mirada de sus propios colegas no es tan diferente. “Mis compañeros dicen que estoy mal de la cabeza. Precisamente porque hago este tipo de cosas en momentos de extrema tensión. Juego sin miedo, no me importa nada. Algunos deben estar pensando: ´¿Cómo puede hacer esto en una final del Mundial, cuando es su trabajo? Debería ser más serio.’ Pero la gente que me conoce sabe que soy un tipo bueno como Lassie, el perro de la serie. Un chico tranquilo, al que le gusta bromear, siempre alegre. No creo que sea particularmente arrogante ni humilde, pero es mi forma de lidiar con la presión, tranquilizarme y sentirme seguro”, admite. Y deja, en la entrevista, otras frases con su impronta.

La histórica atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez ante el francés Randal Kolo Muani en la final del Mundial Qatar 2022 Robert Michael - dpa

A punto de dejar el fútbol

“Pensé en dejar el fútbol hace unos años atrás. Pensaba que quizás no estaba hecho para mí, porque me implicaba muchísimo, entrenaba durante horas, pero no jugaba. Veía que no funcionaba. Luego, hace cuatro, cinco años, empecé a trabajar con un psicólogo, que me ayudó a no tocar fondo. Y entonces ahí me levanté. Nació mi hijo en esta época y decidí no ir más a préstamo. A partir de ahí, exploté”.

En Rusia 2018

“Le dije a mi hermano: “En la próxima Copa del Mundo, atajo yo”. Cuando tenía seis o siete años, le prometí a mi madre y a mi abuela que les iba a comprar una casa gigante. Siempre supe que mi talento me iba a permitir tener una buena vida. Algunos pueden pensar que es arrogancia, pero es solo una cuestión de confianza en uno mismo.”

El partido con Arabia Saudita

“Fue una ducha fría. Hacía treinta y seis partidos que no perdíamos, estábamos a un partido del récord absoluto. Podríamos haber ganado 4-0 en el descanso, si no hubiera sido por los goles anulados. Después del partido, les recordé a los muchachos que Argentina perdió ante Camerún en la Copa del Mundo de 1990, pero que llegó a la final. Sabíamos que ganando los próximos dos partidos nos clasificaríamos. No perdimos la confianza, pero me costó mucho encontrar el sueño luego del partido... No me sentía bien porque me patearon dos veces y me metieron dos goles. Sentí que podría haber ayudado más a mis compañeros, así que me fui amargado.”

Emiliano Martínez, en France Football

Incidentes con Países Bajos

“Antes del partido, nos buscamos un poco. Decían que nos iban a ganar, nosotros también. Hablaron demasiado por su parte... Y reaccionamos a eso. Sus declaraciones alimentaron nuestra llama y al final explotamos. Fue un partido tenso, hubo reacciones de ambos lados que podríamos haber evitado. Pero estamos hablando de un partido para ganarse un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo, por lo que obviamente fue una batalla. Van Gaal había dicho que si iban a los penales nos ganarían. Tal vez me calenté demasiado después del partido. Reconozco que debí tener más respeto por este señor.”

La atajada a Kolo Muani

“La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el poste cercano. Como para decirle: “Ponela ahí”. Le empuje a rematar allí. Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: “¡Guau, qué final!” No estaba decepcionado por el empate, solo pensé que acabábamos de vivir algo loco. Llegué a la definición por penales con mucha confianza”.

El festejo del Dibu Martínez con baile incluido

El baile

“Nunca había hecho eso en mi vida. Es parte de la adrenalina del partido. Sentía que con este segundo penal fallado por su lado, no estábamos muy lejos de la victoria. No había planeado nada, simplemente sucedió. Algunos pueden pensar, “Ah, pero qué payaso” y puede ser que tengan razón. Pero si te fijas, en mi carrera solo celebré momentos decisivos con la selección, momentos muy puntuales, no en todos los partidos. Los delanteros, por otro lado, pueden celebrar todo el tiempo y algunos incluso celebran sus goles en tu cara. Pero cuando un arquero hace un gesto o un baile, sorprende. ¿Por qué?”

El gesto de Dibu Martínez luego de recibir el trofeo al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022 La Nación

Mbappé

“Después del partido le dije que podía estar orgulloso de sí mismo y mantener la cabeza en alto porque hizo un gran partido y era uno de los mejores jugadores del mundo. También le dije que era un placer jugar contra él, que casi ganó esta final solo. Es un chico con un talento inmenso. Me di cuenta enfrentándolo que es diferente. Cuando Leo deje el fútbol, ganará muchos Balones de Oro.”

Los festejos

“El gesto que hice con el trofeo de mejor arquero fue una broma con mis compañeros. Lo había hecho antes en la Copa América y me decían que no me atrevía a hacerlo de nuevo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está. En cuanto a la canción del vestuario, es cosa de vestuarios, nunca debió salir... Cuando Francia le ganó a Argentina en 2018 hubo canciones sobre Messi, como si le ganas a Brasil y cantas sobre Neymar... No tengo nada en contra de Mbappé, realmente no es nada personal. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o un jugador como Neymar es precisamente porque son cracks.”

El muñeco de Mbappé

“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido... En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. E incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que vi en mi vida.”

LA NACION