Dibu Martínez volvió a ser titular en Aston Villa y fue la figura en el empate ante Everton

Después de no haber sido tenido en cuenta en el inicio de la temporada, mientras se daba por descontado su pase al Manchester United, Emiliano Dibu Martínez tuvo su regreso a la titularidad en Aston Villa este sábado en la visita a Everton por la cuarta fecha de la Premier League. Y fue la figura para sostener el 0-0 ante un rival que llevaba dos triunfos seguidos. Y el reconocimiento de los hinchas llegó al final, con aplausos cuando se acercó al sector que ocupaban.

En la previa, pese a lo que se había hablado, el entrenador Unai Emery lo llenó de elogios. Dibu había regresado después de jugar con la selección argentina ante Venezuela y Ecuador en el final de las Eliminatorias sudamericanas y el rumor era que Emery se iba a inclinar por el neerlandés Marco Bizot, arquero que llegó a Aston Villa debido a la posible salida del argentino. Sin embargo, el DT español echó por tierra toda sospecha: dijo que Dibu era “el mejor del mundo en su puesto” y le volvió a dar todo el crédito para salir al campo desde el primer minuto. Y Dibu respondió con grandes intervenciones celebradas por los fanáticos del club de Birmingham que llegaron hasta Liverpool y eran minoría en el Hill Dickinson Stadium.

Aston Villa se vio encerrado cerca de su área durante prácticamente los primeros 25 minutos. En ese contexto, Everton buscó el arco una y otra vez. Unos centros, otros buscapié, remates que daban en alguna de las tantas piernas que había en el camino y las manos de Martínez firmes para controlar lo poco que rompía la barrera y llegaba hasta su zona. Aunque luego fue anulada la jugada por la posición adelantada de Beto antes de cabecear, fue fantástica la reacción del arquero para descolgar la pelota de un ángulo, con poco tiempo de reacción.

A los 16, se registró el primer tiro franco a los tres palos y el argentino tuvo otra gran reacción para impedir el gol, estirando su pierna derecha después de que a Jack Grealish le quedó la pelota tras una carambola. Su tiro llegó a desviarse en Ezri Konsa y desairaba a Martínez, que apeló a uno de sus mejores recursos para salvar a su equipo.

Esa primera etapa se fue con una mejoría de Aston Villa, aunque sin llegadas profundas y con un productivo Emiliano Buendía más dedicado a la colaboración en la recuperación que en la creación. Tuvo algo más de tenencia, pero sin tener claro qué hacer cerca del otro arco. Cuando la pelota llegó al arquero Jordan Pickford fue por un centro o un rebote, sin riesgos. En cambio, Dibu tuvo algunos revolcones más ante un rival más profundo.

El segundo tiempo comenzó con un susto para el local, porque un pase cruzado al centro del área no encontró quien despejara ni a Beto, sorprendido, que la empujara y se fue junto al segundo palo. Enseguida, Buendía aceleró, apeló a la gambeta en velocidad y su remate, con un desvío, terminó saliendo muy cerca. Hasta allí, lo más cerca de anotar para un equipo con más actitud ofensiva y orden.

En el ida y vuelta, pasado el cuarto de hora, el Dibu tuvo una arriesgada doble intervención. Primero no pudo retener un centro peligroso y enseguida se lanzó para darle un manotazo a la pelota que había quedado picando entre dos compañeros y un rival. La jugada se disipó con un nuevo bloqueo de la defensa, aunque Lucas Digne cayó sobre un botín del arquero y terminó con un grotesco chichón en la frente inmediatamente. El defensor, tras estar tendido en el césped, convenció a los médicos de seguir en el campo.

A 20 minutos del final, Buendía salió reemplazado, cuando el duelo ganaba en aspereza y las tarjetas amarillas surgían seguido. Enseguida, el show de Dibu sumó otro capítulo, con una volada a puro reflejo luego de que Michael Keane ganara de cabeza en el primer palo y su definición parecía caer por detrás del arquero. Pero el argentino logró darle el manotazo y enviarla al córner.

Sobre el final, el visitante presionó más arriba, el local entró en la confusión y la precisión pasó a ser una materia pendiente para ambos en el tramo final de la cancha. La secuencia de modificaciones de jugadores y esquemas en uno y otro equipo buscando algo distinto no cambió el rumbo del 0-0.

Sí, una falla de Konza en el mediocampo le dio una chance a Thierno Barry de llegar en velocidad hasta el área y, cuando iba a rematar de cara a Martínez, Tyrone Mings llegó a amortiguar el tiro y sacarla al córner. Eso, más un cabezazo desviado, le dieron las últimas señales al Everton de que no era su tarde. Aunque por momentos volviera a acorralar a su rival.

Emiliano Martínez volvió a jugar en Aston Villa, ante Everton, tras su frustrado pase a Manchester United dpa - PA Wire�

Aston Villa es el único equipo de la Premier League que todavía no marcó goles y tiene apenas dos puntos, producto de dos empates y dos derrotas en el inicio del torneo. Está en zona de descenso, casi en el fondo de la tabla, pero el campeonato recién está dando sus primeros pasos y volvió Dibu para, al menos, evitar las derrotas.

