A los 10 minutos del partido entre Liga de Quito y Olmedo, por la LigaPro ecuatoriana, el árbitro Gabriel González tomó la pelota y los jugadores le rindieron un último homenaje al Diez argentino, Diego Armando Maradona. Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 23:40

La LigaPro, de Ecuador, le hizo un particular homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles por un paro cardiorrespiratorio. Los partidos de la fecha 10, que se desarrollan este fin de semana, son interrumpidos a los 10 minutos de juego para que los futbolistas, entrenadores y árbitros rindan un último tributo al argentino.

Ya ocurrió en el primer encuentro de la jornada, que protagonizaron este viernes Liga Deportiva Universitaria, de Quito, y Olmedo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la capital ecuatoriana. A los 10 minutos, el árbitro Gabriel González pidió la pelota y los jugadores se enfocaron en el cielo o en el suelo.

El homenaje a Maradona en Ecuador, a los 10 minutos de juego

Uno de los más emocionados fue el argentino Adrián Gabbarini, ex jugador de Independiente, Newell's, Argentinos Juniors, Tigre y Olimpo y actual arquero de Liga. Había otros compatriotas en la cancha, como su compañero Lucas Villarruel (ex futbolista de Newell's), Oscar Sainz (ex de Ferro y de Racing, de Córdoba), Jorge Detona (ex de Colegiales, entre otros clubes del ascenso) y Patricio Vidal (ex de Independiente y de Alvarado, de Mar del Plata). Los tres últimos vistieron la camiseta de Olmedo, que terminó perdiendo por 3-0.

Luego del homenaje, el comentarista televisivo destacó: "El diez es inmortal, el de Maradona, ese que a muchos nos hizo enamorarnos de este deporte".

Conforme a los criterios de Más información