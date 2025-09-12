Diego Simeone dijo cómo se siente tras el mal inicio de Atlético de Madrid y habló sobre Almada y Nico González

Diego Simeone, el entrenador de Atlético Madrid, aseguró este viernes que sabe que es “la pieza más observada” del equipo y asume “toda la responsabilidad” que eso conlleva. Además de ironizar que “va a misa” si el presidente del club, Enrique Cerezo, dijo que el plantel está a la misma altura de Real Madrid y Barcelona, y que se concentró en el receso de la Liga de España en “visualizar los errores” que han tenido para tratar de resolverlos.

“Cuando gano, siento alivio porque la responsabilidad es grande. Sé lo que hemos construido con el club, con todos los futbolistas que han pasado en estos años que llevamos en el club. Es un legado enorme y hay que sostenerlo, no es fácil, pero hay que sostenerlo. Estamos en el lugar donde soy la pieza más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso”, expresó Simeone en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado ante Villarreal por el certamen español.

En este sentido, cuestionado por las palabras de Cerezo en la Cadena SER, donde afirmó que tienen una gran plantilla, a la altura de los otros dos colosos de la liga, y que da para ganar al menos un título, fue claro. “Si el presidente dice eso, va a misa”, señaló con una sonrisa. También valoró como un “punto importantísimo” para el club el anuncio de que la final de la Champions League en 2027 será en el Riyadh Air Metropolitano.

Diego Simeone necesita que su Atlético de Madrid recupere la actitud y el juego para volver al triunfo ante Villarreal, este sábado por la Liga de España THOMAS COEX - AFP

Por otro lado, durante esta pausa por las eliminatorias internacionales, el Cholo se centró “en visualizar los errores” que no permitieron a su equipo “tener más puntos”, con el objetivo de “acentuar el trabajo” en ellas. Con una derrota y dos empates, apenas tiene tres puntos en el comienzo, apenas por encima de la zona de descenso. “Esa fue la parte más importante. Después, la verdad es que tuvimos poco tiempo, como todos los equipos, cuando llegan los jugadores de la selección, cansados. Esperemos que lleguen descansados a un partido importante”, deseó. En ese contexto, recibió lesionado a Thiago Almada, con el que no contará por al menos tres semanas.

La primera prueba para ver la recuperación será ante Villarreal, un rival que “juega un estilo muy definido”, sostiene el DT. “Trabajan ese 4-4-2 casi a la perfección, muy cerrado para poder contragolpear con la velocidad que tienen, sobre todo en la banda. Ejemplifican muy bien un sistema reconocido por nosotros y que lo hemos utilizado mucho tiempo. Tendremos que llevar el partido donde les podemos hacer daño, con nuestras armas y acercándonos a lo que entendemos que los jugadores que tenemos pueden mostrar lo mejor”, analizó.

📋 Nuestra 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para este sábado. pic.twitter.com/ui5sxw5uyU — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2025

Este duelo será en el Metropolitano y el técnico colchonero tuvo palabras para la afición del equipo, a la que da “muchísima importancia”. Comentó: “La gente que está atrás del arco es la que empuja a todo el estadio para vivir siempre tardes o noches increíbles. Hay muchos chicos nuevos que tienen esa ilusión de lo que se les cuenta antes de llegar al Atlético de Madrid, de lo que representa a nuestra gente. Mañana necesitamos que la gente esté apoyando al equipo y nosotros necesitamos hacer un buen partido”.

El objetivo para Simeone es que “la gente se siente identificada” con los jugadores. “Es nuestra preocupación y nuestra responsabilidad. En cuanto al afecto que la gente tiene conmigo, soy un agradecido infinitamente, he recibido afecto, cariño y respeto. Soy yo el que tengo que seguir dándole a la gente todo lo que espera de nuestro equipo”, continuó el preparador sobre su sintonía con la grada.

👕 Nuestro presidente, Enrique Cerezo, entregó a Nico Gonzalez su nueva camiseta en el acto de presentación del futbolista internacional argentino, celebrado en el Riyadh Air Metropolitano. pic.twitter.com/AeAfn4rezc — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2025

En referencia al último fichaje, Nico González, Simeone celebró que haya llegado “con mucho entusiasmo”, aunque todavía no sabe si lo hará debutar como titular ante Liverpool el miércoles por la Champions League, mientras que no quiso dejar la responsabilidad de la lesión de Thiago Almada en la selección argentina porque los deportistas “pueden atravesar por estas situaciones”. Por lo pronto, Nico no fue convocado para este sábado, tras ser presentado formalmente este viernes. “Obviamente, sí perdemos un futbolista importante para nuestra plantilla, sumado a Baena. Tenemos que convivir con lo que nos sucede y por eso necesitamos tener un grupo amplio”, resaltó.

Por último, comentó la posibilidad de que juegue Marc Pubill en otra posición. “Entiendo que él ha jugado siempre de lateral, pero le veo posibilidades y situaciones que está mejorando y creciendo para poder darnos una mano en esa necesidad si en algún momento falta algún central. Está trabajando con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha entrega y después el campo irá marcando las necesidades que creo mejor para el equipo”, zanjó.

DPA