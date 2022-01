Diego Simeone, en el peor momento de la década con Atlético de Madrid: “Lo único que pienso es en cosas positivas”

Es uno de los peores momentos del Atlético de Madrid desde que Diego Simeone se hizo cargo del equipo hace más de diez años. Algunos medios españoles, entre ellos el diario AS, se atrevieron a preguntar si no se llegó al final de un ciclo, después de la preocupante eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante Real Sociedad (2-0) como visitante. Sin embargo, el Cholo no quiere revolver heridas y prefiere mirar hacia adelante, con miras al partido de este sábado ante Valencia, por LaLiga, en el Estadio Metropolitano. “Hace no más de seis, siete meses el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana, nos sacaron campeones. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo: pido a la gente que esté con él y no tengo dudas de que la gente va a responder”, apuntó el entrenador argentino.

Simeone prefiere apoyarse en el optimismo. “Me siento muy bien, con mucha ilusión. La misma que tuve el primer día. Lo único que pienso es en cosas positivas. Cada uno puedo mirar lo que quiera. Yo busco mirar la dinámica de los últimos partidos de Liga, que no es mala. Le ganamos al Rayo y empatamos en la cancha del Villarreal. Ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva. Todo lo que pasó, no se puede arreglar. Lo que sí se puede arreglar es lo que suceda de acá en adelante. Pido a la gente que esté con el equipo, nuestro equipo necesita a la gente. Y no tengo ninguna duda de que la gente va a responder como el momento lo pide”

Respecto del vestuario y la hinchada, comentó: “La gente está con el equipo. La gente quiere que el equipo gane y no tengo ninguna duda que todos pensamos en el partido a partido. Todo lo que importa es el partido de este sábado. Ojalá los futbolistas puedan mostrar en el campo la unión que hay en el vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. No hay otra forma de transmitirlo que con hechos”

Ante Real Sociedad vuelve el montenegrino Savic, una pieza importante por su experiencia: “Lo tenemos a él y a Giménez, a Felipe, a Mario... Confiamos en el grupo. Creemos que el equipo es más importante que las individualidades. Cuando el equipo responde todo funciona bien. Esperemos mantener la dinámica de Liga que tuvimos con Rayo y Villarreal”.

Simeone cree que la clave para salir del mal momento es la unión, la cohesión del grupo. Esa es su fórmula. “No hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes estando juntos todos. La gente, los directivos, nosotros... Siempre a partir de esta situación todo sale bien y se reacomoda. Los apuros no llevan a ningún lado. Necesitamos contundencia, estabilidad. Tenemos que transmitirlo en el campo. Nos vamos a encontrar un equipo duro, complejo... conocemos bien a su entrenador”.

SAN SEBASTIAN, SPAIN - JANUARY 19: Coach Diego Pablo Simeone of Atletico Madrid during the Spanish Copa del Rey match between Real Sociedad v Atletico Madrid at the Estadio Reale Arena on January 19, 2022 in San Sebastian Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images) Soccrates Images - Getty Images Europe

Antes del último partido ante Real Sociedad, la llegada del plantel colchonero estuvo cruzada por violentos incidentes, donde hinchas del equipo vasco atacaron el micro a piedrazos y un periodista llegó a grabar a Simeone, enojado, a los insultos contra los hinchas locales desde adentro del vehículo que los trasladaba.“La sociedad de hoy muchas veces utiliza el fútbol como medio de escape y se producen situaciones que no estamos acostumbrados en España. Las imágenes hablan por sí solas”.

Atlético de Madrid figura en el 4º puesto de la liga, con 33 puntos y a 16 del líder, Real Madrid. Disputados 20 partidos, el mal momento arrancó desde el empate de Mestalla: “Hemos tenido lesiones importantes en el equipo. Con jugadores importantes con un tiempo fuera. Hemos intentado buscar la estabilidad y no la hemos encontrado, ahora al volver de diciembre en la Liga hemos competido bien y ojalá podamos asentarnos”

También, Simeone habló sobre la situación del uruguayo Luis Suárez: “Va a jugar este sábado y no tengo dudas de que los momentos difíciles nos hacen más fuertes. Este momento no lo habíamos pasado, habíamos vivido años muy buenos. Es la vida misma, hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale, vale lo que hacés hoy y eso me encanta”