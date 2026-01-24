Diego Simeone se enojó cuando le preguntaron por qué sostiene a Julián Álvarez en el equipo

El entrenador Diego Simeone protagonizó otro momento de enojo en un conferencia de prensa de las que habitualmente realiza en la previa de un partido. Esta vez, el DT del Atlético de Madrid se molestó y lo exteriorizó cuando un periodista le consultó sobre los motivos para seguir creyendo en Julián Álvarez en medio de su sequía goleadora. El cordobés estará en el equipo este domingo cuando se mida con Mallorca, por la fecha 21 de la Liga de España.

La consulta, que incluyó un prólogo en el que recordó que del tema se viene hablando en las últimas semanas, se originó debido a la racha negativa que arrastra el delantero, que no convierte desde el 9 de diciembre pasado, cuando anotó en la victoria por 3-2 ante el PSV Eindhoven por la Champions League. Desde aquel duelo, La Araña acumula siete partidos sin marcar.

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando eso? Se cree en Julián Álvarez por sí solo. Por el nombre que tiene, por la trayectoria y la jerarquía que tiene...”, contragolpeó el Cholo, con la mirada fija, incómodo, y con gestos de sentir que esa pregunta era injusta para con una de sus estrellas.

El fastidio del Cholo Simeone con un periodista por una pregunta sobre Julián Alvarez

El delantero del colchonero atraviesa una de las etapas más difíciles desde su llegada al club. Los juegos sin goles se sucedieron frente a Valencia, Girona, Real Sociedad y Alavés por la Liga de España, ante Deportivo La Coruña por la Copa del Rey, frente a Galatasaray en la Champions League y contra Real Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

De todo modos, el jugador nacido en la localidad cordobesa de Calchín acumula 11 goles y cinco asistencias en 28 encuentros en lo que va de una pretemporada en la que, además, se fastidió cuando Simeone lo reemplazó en algún encuentro. Fueron, sin dudas, muchos más los abrazos.

El abrazo entre Diego Simeone y Julián Álvarez luego de un partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano JAVIER SORIANO� - AFP�

Las polémicas alrededor de ese apoyo y el momento de Julián continúan. Sobre todo porque en España hacen foco en la situación más significativa en el ámbito local: Álvarez lleva nueve partidos de LaLiga sin gritos y once ante rivales españoles. Su último gol en el campeonato doméstico se remonta a la victoria de su equipo ante el Sevilla por 3-0 el 1 de noviembre pasado, y fue de penal.

“Interpretar el último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Con el trabajo y el compromiso que tiene el equipo, encontraremos los caminos que necesitamos para concretar, que de eso se trata el juego”, sostiene Simeone. Habla en plural, por todos. Sabe que el respaldo es la base de la respuesta que espera en la cancha.

“Lo único que importa son los resultados. Después, todo lo que pueda pasar en el andar, son situaciones que pueden suceder, con la salida de algún futbolista y con la llegada de otro. Pero lo único que interesa para todos es el resultado, y el resultado ojalá que sea positivo. Vamos a jugar con el Mallorca, un equipo complejo, que viene con una necesidad importante como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Athletic. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", amplió.

Julián Álvarez se entrena para volver al gol en Atlético de Madrid; en la Liga de España no marca hace nueve partidos YASIN AKGUL� - AFP�

Por eso, asegura, no se plantea dosificar energías considerando que el miércoles próximo, como local ante el Bodo/Glimt noruego que sorprendió al Manchester City en la fecha anterior, el colchonero se jugará la clasificación a los octavos de final del torneo europeo. “Estamos pensando solamente en el Mallorca. Necesitamos seguir en Liga con el mismo paso [está tercero, a ocho del líder Real Madrid]. Para eso necesitamos hacer un partido importante mañana, y no me quita de la cabeza otro pensamiento que no sea pensar en el partido del Mallorca”, afirmó.

Y nada lo hace dudar de Julián, tal como lo reflejó días atrás cuando escuchó aquella pregunta sobre la sequía que atraviesa el argentino. “Como pasa en todos los jugadores importantes, hay etapas en las que no están su mejor nivel, en este momento en cuanto al gol. Con el Deportivo estuvo bien, con el Madrid también muy bien, hizo un muy buen partido con Alavés y el gol llegará. Tuvo una que iba a dentro por el ángulo y la sacó un defensor. Es importantísimo, lo necesitamos y volverá. Cuando no nos demos cuenta estará haciendo goles...”.

Álvarez, pieza clave de la selección argentina de cara al Mundial 2026, tiene contrato hasta 2030 en el Atlético de Madrid. Cuando trascendió que era seguido de cerca por Barcelona, París Saint-Germain, Chelsea y Arsenal, otros poderosos de Europa, su representante fue tajante al asegurar que no hay negociaciones abiertas con ningún club.