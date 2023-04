Diego Simeone y una caricia para Ángel Correa, que vuelve a jugar luego de la muerte de su mamá

escuchar

El delantero rosarino Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, será titular en el partido que el Atlético de Madrid jugará mañana por la fecha 29 de LaLiga de España como local del Almería, según lo confirmó hoy el entrenador del equipo, Diego Simeone. ”Ángel es importantísimo para nosotros. Mañana le tocará jugar de entrada y no me imagino otra cosa que no sea que haga un grandísimo partido”, comentó el Cholo en la rueda de prensa que ofreció este sábado en la antesala del partido.

Correa, de 28 años, se ausentó del equipo el fin de semana pasado en el triunfo como visitante sobre el Rayo Vallecano (2-1) debido al fallecimiento de su mamá, Marcela, quien padecía un cáncer terminal. El delantero surgido de San Lorenzo es uno de los jugadores más queridos del plantel “Colchonero” y muestra de ello fue que su compatriota Nahuel Molina, uno de los tres campeones del mundo del equipo junto a Rodrigo De Paul, le dedicó el gol que marcó ante el Rayo Vallecano exhibiendo en el festejo la camiseta con el dorsal “10″ del rosarino.

Nahuel Molina festeja con la camiseta número 10 de Ángel Correa luego de convertir el primer gol del Atlético frente al Rayo Vallecano. NurPhoto - NurPhoto

Correa tiene una historia de vida fuerte ya que perdió a su papá cuando tenía 10 años, en los años posteriores fallecieron dos de sus hermanos y además fue sometido a una intervención quirúrgica en el corazón no bien arribó al Atlético desde San Lorenzo, que le salvó la carrera ya que se creía que no podía seguir jugando al fútbol. ”Ángel está muy bien con sus compañeros, contenido, está superando un duelo que a uno le toca atravesar cuando suceden estas situaciones. Piensa en jugar, eso es lo que lo moviliza”, añadió Simeone.

El Atlético de Madrid está tercero en LaLiga de España con 57 puntos, detrás del líder Barcelona (72) y el escolta Real Madrid (59).

Se sabe: Correa es una debilidad de Simeone, uno de sus chicos mimados. Dos fechas atrás, lo había elogiado luego de un gol que le marcó a Betis: “Nosotros, como entrenadores, la única manera de hacer valer lo que decimos son los minutos que cada futbolista tiene. Correa es de los que más minutos tiene, aunque no juegue a veces como titular. Siempre está, siempre participa. Cuando te enfrentás a rivales como el Betis, que defienden bien, en bloque bajo, Ángel es de los mejores que tenemos para esa función. “Cuando salió (Álvaro) Morata (del campo) parecía que perdíamos un delantero, pero entendíamos que necesitábamos algo diferente y ese algo diferente lo tiene Correa. Por suerte, ha respondido con un golazo. Salió beneficiado en la primera acción, pero luego tuvo una frialdad...”, lo había bañado en palabras dulces.

¡ESTÁS LOCO ANGELITO! Correa se quedó con la pelota, dejó desparramados a dos defensores y metió un GOLAZO para darle el triunfo a Atlético Madrid vs. Betis.pic.twitter.com/5iL4ZuWkzW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2023

Muy en forma en la segunda parte de la temporada, Atlético de Madrid dejó atrás un comienzo pésimo, en el que no pasó de ronda en la Champions League, quedó fuera de la Copa del Rey muy pronto y ni siquiera logró colarse en la Europa League (quedó cuarto entre cuatro equipos en su zona de la Champions). Elogiado en la rueda de prensa de este sábado por el momento del equipo, Simeone eligió mirar hacia adelante: “Nos enfocamos en la realidad, es el partido ante el Almería, lo que se deja atrás está e importa mañana. Nos valorarán por lo que hagamos ante el Almería, juega bien, tiene un entrenador con unas ideas definidas y está en una pelea en la zona del descenso y tiene que hacer un buen encuentro”.

Simeone gesticula: su equipo pelea en posiciones de clasificación a la Champions League archivo - AFP

En la misma línea, decartó cualquier consideración sobre lo que pueda pasar con él cuando culmine la actual temprada: “Intenté centrarme en lo que depende de mí, que soy el entrenador, en lo que el equipo puede hacer. Le dí importancia a la búsqueda de que el equipo mejore, crezca y sea más fiable. Necesitamos seguir en la misma línea, necesitamos a la gente que esté como el Betis y no mirar para otro lado que no sea seguir mejorando cada día”.

Xavi considera “claves” los próximos tres o cuatro partidos

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, consideró este sábado que los próximos tres o cuatro partidos de Liga “son claves” para alcanzar el título, antes de enfrentarse el domingo al Getafe en la 29ª jornada del campeonato español. ”Llevamos una ventaja importante, estos tres o cuatro partido que vienen son claves”, dijo Xavi en rueda de prensa previa al encuentro. El conjunto azulgrana lidera la Liga con 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, a falta de diez jornadas para el final, incluida la que se juega este fin de semana.

”Dependemos de nosotros, queremos ganar mañana y sí, tres o cuatro victorias seguidas nos darían ser casi campeones”, insistió Xavi, que no quiere todavía lanzar las campanas al vuelo. ”Tenemos mucha ilusión de poder ganar la Liga, estamos en una situación privilegiada, tenemos una ventaja importante, pero tenemos que mantenerla, quedan diez partidos y tenemos que ganar más partidos para poder ganar” el campeonato, aseguró.

Xavi y Guardiola, en un amistoso entre Barcelona y Manchester City en el verano aueropeo pasado. El DT culé elogió hoy a su mentor Twitter

El técnico azulgrana también consideró que Gavi, sobre el que han surgido informaciones del interés de equipos ingleses por él, debería seguir en el Barcelona. ”Creo que no sería tan feliz en otro equipo como aquí, lo valoramos, está siendo decisivo para el equipo, su futuro pasa por el club, otra cosa es lo que quiera él, pero no será tan feliz fuera”, afirmó el técnico barcelonista. También aseguró que “no hay nada decidido ni altas ni bajas, pueden pasar muchas cosas”, afirmó al ser preguntado por una supuesta salida de Ansu Fati.

Xavi reiteró que “extrañan” a los lesionados, pero adelantó que jugadores como Frenkie de Jong, Pedri o Ousmane Dembélé ya están recuperados, aunque prefiere ser cauto. ”Tenemos que frenar a los jugadores porque se ven bien ahora mismo, podrían haber llegado. Están todos muy bien, tienen actitud, predisposición, pero creemos que es mejor aguantar una semana más”, afirmó Xavi, que también tuvo palabras de elogio para el que fuera su entrenador Pep Guardiola. ”Considero a Pep como el mejor entrenador del mundo. Ya antes de ganar títulos era un entrenador especial, siempre innova. Todos los que han pasado por las manos de Pep han quedado cautivados”, aseguró Xavi.”No me puedo comparar con él. Yo acabo de empezar. Ojalá algún día pueda tener ese palmarés”, afirmó el entrenador azulgrana.

