Diogo Jota: Video muestra el Lamborghini del jugador en llamas momentos después del accidente fatal

Imágenes grabadas por un camionero en la madrugada de este jueves muestran el coche en el que el delantero portugués Diogo Jota, de 28 años, quedó envuelto en llamas momentos después del accidente que le costó la vida a él y a su hermano, André Silva, de 25. El video, difundido por el diario español Marca, registra el incendio en un Lamborghini completamente destruido, en la mediana de la autovía A-52, cerca de la provincia de Zamora, en España.

Las autoridades españolas investigan la causa de la colisión, pero plantean dos hipótesis principales: pérdida de control al adelantar o explosión de un neumático. Las marcas de derrape en el asfalto sugieren que el vehículo, al salirse de la calzada, impactó contra el guardarrail antes de incendiarse.

El auto de Diogo Jota, en llamas

La autopista en cuestión, conocida como la Autovía de las Rías Baixas, no presentaba baches en su historial, pero se reportaron frecuentes grietas y manchas en el carril derecho, lo que lleva a los conductores experimentados a circular por la izquierda para evitar la inestabilidad. Aún no se sabe con certeza si esto influyó en el accidente. El modelo exacto del Lamborghini no se publicó oficialmente, pero se sabe que los vehículos de este tipo cuentan con sistemas avanzados de seguridad y estabilidad.

Una pérdida sentida por todo el fútbol

Diogo Jota estaba en la cima de su carrera. En el Liverpool desde 2020, marcó más de 60 goles en 182 partidos y ganó títulos como la Premier League, la FA Cup y dos Copas de la Liga. Hace apenas un mes, jugando con la selección portuguesa, ganó la Liga de Naciones en 2025, junto a Cristiano Ronaldo.

Diogo Jota celebra junto a Cristiano Ronaldo un gol de Portugal en la última Nations League que ganó la selección lusa Hendrik Schmidt - dpa

André Silva era delantero del Penafiel, de la Segunda Liga portuguesa, y venía destacándose con 32 partidos, dos goles y dos asistencias la temporada pasada.

Los hermanos habían celebrado recientemente la boda de Diogo con Rute Cardoso, el 22 de junio. El jugador era padre de tres hijos.

Conmoción en Liverpool

Desde que se anunció la tragedia, los hinchas de Liverpool dejaron flores, bufandas y notas frente a Anfield, el estadio del club inglés. El cántico creado por los fanáticos en su honor, “Oh, su nombre es Diogo”, se compartió de nuevo en redes sociales como homenaje póstumo al jugador.

Fanáticos de Liverpool despiden a Diogo Jota en Anfield Peter Byrne - PA Wire

La Federación Portuguesa de Fútbol solicitó a la UEFA un minuto de silencio antes del partido entre Portugal y España de la Eurocopa Femenina. En un comunicado, el presidente Pedro Proença calificó la pérdida de “irreparable” y prometió que se honrará el legado de los hermanos.