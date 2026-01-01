Dónde se juega la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene tres sedes -Estados Unidos, Canadá y México-, algo inédito en la historia como así también la cantidad de participantes -48- y de partidos que se disputarán -104-, entre ellos el último, la final para dirimir al campeón del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El país gobernado por Donald Trump es el que más sedes tiene -11 de las 16- y acaparará 78 del total de los juegos, entre ellos la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey que es el mismo donde a mediados de 2025 se conoció el campeón del Mundial de Clubes y en el que un año antes la selección argentina ganó un partido clave en su camino hacia la obtención de la Copa América 2024.

El escenario está ubicado en East Rutherford y es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Con capacidad para 82.500 hinchas, fue sede también de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

El estadio de la final del Mundial 2026, el MetLife en Nueva Jersey

Pero antes de la final, el MetLife Stadium albergará otros siete partidos. Cinco serán de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos. La albiceleste solo jugará allí se accede al encuentro más importante, su gran anhelo para repetir la corona que consiguió en 2022 en Qatar.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).

Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).

Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal Grupo I).

Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).

Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Martes 30 de junio de 2026: 1° I vs. 3° C/D/F/G/H (16avos de final).

Domingo 5 de julio de 2026: Octavos de Final (Partido 91).

Domingo 19 de julio de 2026: Final (Partido 104).

Lionel Messi y la selección argentina vencieron a Chile en el Metlife de New Jersey, en la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

Tabla de campeones del Mundial