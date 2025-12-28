Pelota del Mundial 2026: características y cuánto cuesta

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) acostumbra en cada evento deportivo que organiza a producir materiales especiales y únicos que en muchas ocasiones quedan en la historia como lo es la pelota. Para el Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, la marca Adidas fabricó a Trionda con características especiales para homenajear a cada una de las naciones coanfitrionas.

El balón se utilizará en los 104 partidos de la cita ecuménica más grande de la historia, con 48 participantes. En la presentación del esférico, la FIFA precisó que tiene “características extraordinarias e innovadoras de su diseño“. Cuenta con patrones rojo, verde y azul que ”rinden homenaje a los tres países coanfitriones” y una “novedosa construcción” de cuatro paneles con “fluidas figuras geométricas” que “reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre”.

Trionda será el balón oficial con el que se jugarán los 104 partidos del Mundial 2026 (WEB/FIFA)

Los paneles, extiende su explicación, “confluyen para formar un triángulo en el centro del balón en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones”. Además, está adornada con iconografía que representa a cada país: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa del Mundo.

La pelota tiene “innovaciones para mejorar el rendimiento”, asegura la FIFA. “Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme“, detalló.

La casa madre del fútbol mundial aseveró que los gráficos estampados en relieve sobre Trionda “mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad”. A su vez, explicó que tiene la tecnología de un “balón conectado” y que cuenta con un sensor de movimiento que proporciona información y envía datos al VAR en “tiempo real” para “ayudar a los árbitros a tomas decisiones” como, por ejemplo, el offside.

Trionda está exhibida afuera de las oficinas de la FIFA Claudio Thoma - Keystone

Trionda se utilizará por primera vez en al Copa del Mundo en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, programado el 11 de junio en el estadio Azteca. Por último, será protagonista en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La pelota es la misma con la que la selección argentina venció a Venezuela 1 a 0 en el amistoso que se desarrolló en octubre pasado en el Hard Rock Stadium de Miami. El gol lo anotó Giovani Lo Celso. También fue utilizada este año en el Superclásico entre Boca y River Plate en la Bombonera correspondiente al Torneo Clausura, donde el xeneize se impuso 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.