Dónde ver el partido de Argentina vs. Egipto hoy

Este martes, desde las 13 (horario argentino), la selección argentina y España se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Francois Letexier, se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El campeón del mundo avanzó de ronda pero sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos africanos.

El cabezazo del 'Cuti' Romero para sentenciar el 3 a 2 definitivo de la Argentina frente a Cabo Verde George Walker IV - AP

Los Faraones, por su parte, pasaron por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la tanda, los egipcios festejaron por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Por el lado de los australianos convirtieron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero malograron sus remates Harry Souttar y Lucas Herrington.

Argentina vs. Egipto: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.40 contra los 10.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Egipto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo en el encuentro ante Egipto PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

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