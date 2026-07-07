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Suiza vs. Colombia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido se disputará a las 17 horas en el BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 7 de julio
Las selecciones se enfrentarán este martes 7 de julio

Hora, TV y dónde ver online Suiza vs. Colombia

El partido entre Suiza y Colombia podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 17 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Colombia.

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