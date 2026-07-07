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Suiza vs. Colombia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 17 horas en el BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro
El partido se disputará a las 17 horas en el BC Place Vancouver; todos los detalles del encuentro
El partido entre Suiza y Colombia podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 17 horas de Argentina.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Colombia.