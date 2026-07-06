Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes va a estar disponible ante Egipto: “Va a jugar”

Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular en el partido que Argentina sostendrá este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. En la conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador de la selección fue directo ante la consulta de un periodista: “Sí, Leandro está disponible. Va a jugar”.

El DT explicó que el mediocampista llegó a la Copa del Mundo con una lesión sufrida en el último encuentro de Boca por la Copa Libertadores -ante Universidad Católica de Chile- y celebró el esfuerzo que hizo para recuperarse. “Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensaciones de estar bien, incluso cuando no estaba al 100 por ciento, ha jugado. Ha jugado siempre Leandro”, señaló.

Scaloni también indicó que, durante la ausencia de Paredes, el lugar del cinco fue ocupado por Alexis Mac Allister, a quien definió como “el suplente ideal”. y recordó que Enzo Fernández “en su equipo está jugando a una altura más, llegando al área. Por eso, cuando no estaba Leandro, optamos por Alexis”. Con la recuperación del volante, el cuerpo técnico suma una variante importante para el mediocampo en un cruce decisivo frente al conjunto africano.

Scaloni analizó los partidos de octavos de final, en la conferencia de prensa previa al encuentro con Egipto ALEJANDRO PAGNI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En otro tramo de la conferencia, el entrenador de la Albiceleste resaltó algunas de las cualidades de Paredes. Entre ellas, que le da “equilibrio” al equipo. Destacó asimismo su participación en el partido frente a Cabo Verde por dieciseisavos de final de la competencia -ingresó en reemplazo de Rodrigo De Paul a los 84 minutos-.

“Es un jugador que ya lo conocemos. No me voy a poner a explicar acá lo que es él. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. El cinco de la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Cuando la pelota pasa por él, se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y logramos llegar a jugadores en otras alturas, con un pase más vertical. Para nosotros es un jugador fundamental”, sostuvo.

Luego, con el foco puesto en el conjunto que lidera Hossam Hassan, el DT oriundo de Pujato anticipó el planteo que podría hacer Egipto: “No juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente. Tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que trabaja hace tiempo con ellos. Juega bien”.

Leandro Paredes entrena en Kannesaw Estate University de Atlanta junto a sus compañeros Aníbal Greco - La Nación

“Nosotros estamos preparados para lo que sea. Nosotros les decimos a los futbolistas: ‘Esto es lo que vemos, hacen esto’. Muchísimas veces, contra nosotros, cambian. Eso puede pasar y tenemos que contrarrestarlo. En principio, no se defiende bajo y tiene gente para atacar”, enfatizó el entrenador argentino.

Admitió, sin embargo, que hay cuestiones a mejorar si se tiene en cuenta el bajo desempeño de la Argentina frente a los “Tiburones Azules”. “Más allá de dominar el partido, tenemos que trabajar en no permitir las transiciones. [Cabo Verde] nos llegó dos o tres veces e hizo daño. Hay que intentar defenderse con la pelota, no hacer las jugadas tan rápidas y tratar de llegar al arco con dos o tres pelotas. Esa es la idea de mañana”, dijo.

Y puntualizó: “Cuando las cosas no te salen y el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar tampoco. Hay muchas maneras: con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu que todos llevamos incorporado. Eso lo tiene el equipo. ¿Se puede jugar mejor? Sí. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Si no tenés eso, afuera. Yo estaba convencido de que si el otro día el equipo no sacaba ese temperamento, quedábamos afuera. Ellos nos habían puesto las cosas difíciles”.

Scaloni, durante la conferencia de prensa en la previa del partido contra Egipto ALEJANDRO PAGNI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, se refirió a los encuentros de Francia-Paraguay y España-Portugal, cerrados y resueltos cerca del final. Opinó que los resultados de ambos encuentros son prueba de que el Mundial “es complicado” y que no en todos los partidos los equipos juegan igual.

“No hay una selección... El otro día parecía que Francia era un rival temible. Lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos España y Portugal, que ganó bien España, pero también le costó hasta el último minuto. No hay selección que haya mantenido lo que venían haciendo antes del Mundial. Los rivales juegan”, sumó.

Y completó: “No es el nivel al que estamos acostumbrados. Dicho eso, el nivel de la Argentina es aceptable. Ganamos los cuatro partidos y por eso debemos estar satisfechos. Hay cosas que cambiar, incluso cuando se gana. Pero creo que el nivel de todas las selecciones, incluso habiendo cuatro o cinco favoritas, esas mismas favoritas no están desplegando lo que ya conocemos. El Mundial es complicado por los viajes, el calor, el césped que no es el mismo en todos los estadios. Todo eso hace que no se puedan ver tanto los favoritismos. Ninguno ha marcado una diferencia grandísima".