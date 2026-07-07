Qué dijo Scaloni sobre la performance de Argentina en lo que va del Mundial

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En una conferencia de prensa exclusiva en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, previa al partido de la selección contra Egipto, el entrenador analizó el rendimiento del equipo en la Copa del Mundo
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En la previa del partido de Argentina vs. Egipto, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni analizó el rendimiento de los jugadores argentinos en el Mundial, tras el último encuentro con Cabo Verde en Miami. Asimismo, analizó el rendimiento de otras selecciones y remarcó: “Este Mundial está siendo para todos complicado”.
“No hay selecciones que hayan mantenido lo que se venía haciendo antes del Mundial”, sumó tras analizar la reciente victoria de España ante Portugal y Francia ante la selección paraguaya.
“Porque los rivales juegan, porque es muy difícil, porque hay unas condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros mundiales”, destacó y, enseguida, agregó: “A mí entender, creo que los jugadores, la gran mayoría de los que han jugado muchos partidos este año, lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es el que estamos acostumbrados”.
El rendimiento de la selección, según Scaloni
En cuanto al rendimiento de Argentina en el torneo, el entrenador destacó que el equipo ganó todos los partidos hasta el momento. “Creo que el nivel de Argentina es aceptable. Hemos ganado los cuatro partidos y creo que eso es para estar satisfechos”, sostuvo en diálogo con la prensa.
Por otro lado, destacó: “Hay cosas para corregir incluso cuando se gana” y en la misma línea sumó: "Creo que el nivel de todas las selecciones, más allá de que siguen siendo cuatro o cinco favoritas, no está desplegando lo que parecía antes del Mundial por todos estos motivos que les acabo de explicar".
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