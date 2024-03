Escuchar

Este miércoles, desde las 21.10 y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se disputa la Supercopa Argentina 2023 entre el ganador de la última Liga Profesional, River Plate, y el campeón vigente de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario accedió a este certamen luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2023. El equipo dirigido por Martín Demichelis dominó el torneo de principio a fin y no tuvo más rivales en la lucha por el título que San Lorenzo y Talleres, a los que les sacó 11 y 15 puntos, respectivamente. El conjunto de Núñez acumuló 61 puntos en 27 encuentros, producto de 19 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El Pincha, por su parte, obtuvo su cupo tras ganar la Copa Argentina en la última temporada. En el camino hacia la gloria, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez primero derrotó a Independiente de Chivilcoy por 3 a 0 en 32avos de final. Luego, en 16vos, eliminó a All Boys por 1 a 0; mientras que en octavos dejó fuera de competencia a Independiente, por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En cuartos venció a Huracán por 2 a 0 y, en semifinales, a Boca por 3 a 2. Levantó el trofeo luego de imponerse en la definición a Defensa y Justicia por 1 a 0.

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, con la medalla de campeón de la Copa Argentina 2023 JORGE MATIAS BARAVALLE - Fotobaires

River Plate vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles 13 de marzo a las 21.10 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Si bien en las horas previas al partido la información es cruzada con respecto a la televisación o no, Torneos, la empresa titular de la transmisión, emitió un comunicado por redes sociales en el que asegura que el partido no puede ir solamente por la plataforma de streaming y que por lo tanto, saldrá en un lineal: ESPN (no requiere tener el “pack” fútbol).

Ante la información difundida sobre la transmisión de la Supercopa Argentina, Torneos -titular de los derechos audiovisuales- informa que dicho encuentro no podrá transmitirse en la plataforma Star+ de manera exclusiva. El acuerdo con ESPN Sur SRL prevé la transmisión del… — TORNEOS (@torneos_ok) March 12, 2024