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Arsenal vs. Atlético de Madrid, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones

Se miden en el Emirates Stadium desde las 16, hora de la Argentina

Atlético de Madrid visita a Arsenal en el desquite de las semifinales de la Champions League y buscará clasificarse a la final del próximo 30 de mayo en Estambul
Atlético de Madrid visita a Arsenal en el desquite de las semifinales de la Champions League y buscará clasificarse a la final del próximo 30 de mayo en EstambulGLYN KIRK - AFP

¿Cómo está físicamente?

Tras salir el miércoles pasado con un fuerte dolor en el tobillo izquierdo, Julián Álvarez completó la recuperación y todo indica que será titular. “Julián conoce la liga inglesa muy bien, en la ida tuvo un partido muy bueno y ojalá este martes pueda responder a lo que el partido pida”, manifestó el Cholo sobre el cordobés. Otro de los que debió salir por un dolor en el duelo de ida fue Giuliano Simeone. “Lo cuidamos para no forzar nada”, apuntó el técnico argentino, que también explicó la dolencia de su hijo: “Hay un contacto que tuvo con (Piero) Hincapié en el inicio, tuvo un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho”. Sin embargo, se entrenó sin problemas y sería de la partida.

Giuliano Simeone y Julián Alvarez están recuperados y serían titulares este martes en Londres
Giuliano Simeone y Julián Alvarez están recuperados y serían titulares este martes en LondresANDER GILLENEA - AFP

La palabra de Simeone y el cambio de hotel

Por la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League, el 21 de octubre, Arsenal goleó 4-0 a Atlético de Madrid. De regreso a Londres para disputar este martes el desquite de las semifinales (1-1 la ida), al “Cholo” Simeone lo consultaron sobre si el cambio de hotel con respecto a la anterior visita respondía a alguna cábala o superstición. “No, el hotel de ahora es más barato, nos cuesta menos”, respondió, despertando sonrisas en la sala de prensa.

Por la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League, el 21 de octubre, Arsenal goleó 4-0 a Atlético de Madrid. De regreso a Londres para disputar este martes el desquite de las semifinales (1-1 la ida), al “Cholo” Simeone lo consultaron sobre si el cambio de hotel con respecto a la anterior visita respondía a alguna cábala o superstición. “No, el hotel de ahora es más barato, nos cuesta menos”, respondió, despertando sonrisas en la sala de prensa.

Diego Simeone durante la conferencia de prensa que brindó este lunes previo a la semifinal de vuelta de la Champions League
Diego Simeone durante la conferencia de prensa que brindó este lunes previo a la semifinal de vuelta de la Champions LeagueSteven Paston - PA Images - PA Images

Probables formaciones

Sin la confirmación oficial por parte de ambos equipos, las alineaciones serían las siguientes.

Los locales, dirigidos por Mikel Arteta, formarían con David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice y Eberechi Eze; Bukayo Saka, Victor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

Cómo ver online Arsenal vs. Atlético de Madrid

El partido será transmitido por ESPN y Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

En un disputado duelo de ida, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1 en último miércoles en la capital de España
En un disputado duelo de ida, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1 en último miércoles en la capital de EspañaManu Fernandez - AP

Bienvenidos a la cobertura de Arsenal vs. Atlético de Madrid

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a las semifinales de la Champions League. Los ingleses recibirán a los españoles en el duelo de vuelta, luego de que el pasado miércoles se disputó la ida en Madrid, que finalizó igualada 1 a 1. El equipo que salga vencedor quede con esta serie será el primer finalista de la competencia continental y estará en Estambul el próximo 30 de mayo. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, de Londres, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del alemán Daniel Siebert.

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