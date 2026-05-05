Arsenal vs. Atlético de Madrid, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones

Por la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League, el 21 de octubre, Arsenal goleó 4-0 a Atlético de Madrid. De regreso a Londres para disputar este martes el desquite de las semifinales (1-1 la ida), al “Cholo” Simeone lo consultaron sobre si el cambio de hotel con respecto a la anterior visita respondía a alguna cábala o superstición. “No, el hotel de ahora es más barato, nos cuesta menos”, respondió, despertando sonrisas en la sala de prensa.

Por la tercera fecha de la Liguilla de la Champions League, el 21 de octubre, Arsenal goleó 4-0 a Atlético de Madrid. De regreso a Londres para disputar este martes el desquite de las semifinales (1-1 la ida), al “Cholo” Simeone lo consultaron sobre si el cambio de hotel con respecto a la anterior visita respondía a alguna cábala o superstición. “No, el hotel de ahora es más barato, nos cuesta menos”, respondió, despertando sonrisas en la sala de prensa.