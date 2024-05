Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay a pocas semanas de la Copa América

Edinson Cavani sorprendió este jueves al anunciar su renuncia a la selección de Uruguay. Justo cuando estaba integrando la prelista de Marcelo Bielsa para disputar la Copa América de los Estados Unidos. Y esto se da un día después de que el delantero anote un gol para Boca en la victoria por 4-0 sobre Nacional de Potosí, por la Copa Sudamericana, que le dio el pasaje al equipo xeneize para disputar el repechaje del certamen continental contra uno de los “terceros” que baje de la Copa Libertadores. Pero eso será historia para más adelante. Lo cierto es que el 9 que dejó su huella en la Celeste, se despide de la selección.

La 48ª Copa América se disputará del 20 de junio al 14 de julio próximos, y por segunda vez en la historia tendrá su sede en los Estados Unidos, tras la experiencia cercana de la Copa Centenario 2016. En esta oportunidad, con 16 seleccionados participantes (diez de Conmebol y seis de Concacaf) que se dividirán en cuatro grupos. Uruguay integra el Grupo C con Estados Unidos, Panamá y Bolivia.

Cavani, de 37 años, juega en la selección uruguaya desde que tenía 20 años, cuando fue convocado para la Sub 20 en el Sudamericano disputado en Paraguay. Y ahí fue el goleador del torneo con 7 anotaciones en 9 partidos. Desde allí comenzó una historia de referencia mundial en la Celeste.

“Mi querida celeste: Solo quiero agradecer cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de vestir esta camiseta, de representar lo que más amo en el mundo, mi país. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguirá con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, dice el comunicado expresado por Cavani en su red social Instagram.

Y agregó: “Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar. Pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”.

Algo es concreto: Cavani no aparecía entre las principales cartas ofensivas de Bielsa. Desde que asumió en la selección, el Loco no lo convocó o lo hizo pero no le dio minutos, por lo que Cavani pudo haber proyectado que, aunque esté en la lista de la Copa América que se desarrollará en los Estados Unidos, no iba casi a tener chances de jugar o sumar los minutos que él pensaría tener. Y esto además se suma con un choque de calendarios. ¿Por qué? Como Boca terminó segundo en el Grupo D de la Copa Sudamericana (detrás de Fortaleza, de Brasil) y esto se resolvió hace menos de 24 horas, si Cavani iría a la Copa América y Uruguay llegara a la final del torneo de selecciones, el 9 recién se podría reintegrar a Boca un día antes del partido de ida por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Si el equipo de Diego Martínez se hubiera clasificado primero en su zona, hubiera empezado a jugar de manera directa los octavos de final, dos semanas más adelante de los compromisos que ahora debería afrontar (hasta el momento, con Barcelona de Guayaquil). El adversario se terminará de definir este jueves a la noche, ya que todavía quedan partidos por disputar.

Sobre esto es una proyección, ya que no están todavía las fechas exactas de los primeros cruces por los 16avos de la Copa Sudamericana. Pero día más, día menos, el inconveniente que tendría Cavani si va a la Copa América con Uruguay sería este.

