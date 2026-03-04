Eduardo ‘Chacho’ Coudet llega a River: firmará, será presentado y dirigirá el primer entrenamiento

“Sé que voy a dirigir a River”. Hace unos 10 años, en una entrevista con LA NACION cuando todavía trabajaba en Rosario Central en su segundo año como entrenador, Eduardo Coudet presagiaba lo que ocurrirá a partir de este miércoles 4 de marzo de 2026. Para llegar hasta acá se lució creando un recordado equipo en el club canalla, emigró a Tijuana, fue bicampeón con Racing, dirigió al Inter de Porto Alegre en dos oportunidades, tuvo su primer paso en Europa en Celta de Vigo, volvió a ser campeón en Brasil con Atlético Mineiro, salvó del descenso a Alavés en España... y ahora le tocó el timbre su ansiada cita. En cada paso que dio, por su cabeza rebotaba esa gigante expectativa: Chacho deseaba volver a Núñez. Era un profundo deseo, un objetivo profesional atado directamente con su sentir. De aquel frenético volante derecho a este enérgico director técnico que tendrá la enorme misión de enderezar el rumbo futbolístico de un River en crisis. Este miércoles comenzará su historia.

Para el DT de 51 años será un día tan intenso como el estilo que intenta imponerle a sus equipos: arribo al país en un vuelo vía Madrid durante la madrugada, firma del contrato hasta diciembre de 2027, fotos y presentación oficial en el Monumental a las 11.45 en el Salón Auditorio y primer entrenamiento a las 16 en River Camp, en Ezeiza. No hay tiempo que perder, aunque el calendario le da un margen extra: con la confirmación del paro del fútbol argentino, su debut recién será el jueves 12 ante Huracán en Parque Patricios, por la décima fecha del Apertura. Unos días más tarde, el domingo 15, hará su estreno como local frente a Sarmiento, de Junín.

River eligió a Coudet después de plantear el perfil que necesitaba: un DT trabajador, métódico y obsesivo que fuera "de la casa". CARL DE SOUZA - AFP

Su cuerpo técnico todavía está por oficializarse, pero ya es un hecho que no continuará Patricio Graff, su mano derecha en los 55 partidos que dirigió en Alavés, y su reemplazo directo será Damián Musto, que tendrá su primera experiencia como ayudante de campo. Se trata de un ex dirigido suyo que se retiró el año pasado y con el que construyó un lazo de confianza absoluto. Quienes más lo conocen lo definen como un gran formador de grupos, al punto tal que tanto en Central como en Tijuana y en Inter, Musto siempre fue el director técnico en el campo de juego para Chacho.

Musto, nacido en Casilda en 1987, también tiene un vínculo desde su infancia con Franco Armani, otro casildense de la categoría 1986: a comienzos de 2000 integraron la sexta campeona del Club Atlético Alumni de su ciudad.

Haber sido campeón en el país, cosa que consiguió con Racing en 2019, sumó para que River seleccionara a Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo.

En tanto, tal como ocurre desde 2018 cuando asumió en Racing, los preparadores físicos principales serán Octavio Manera y Guido Cretari, mientras que resta conocer si continuará Carlos Miguel Fernández, que también lo acompaña desde la Academia, primero como analista de videos y luego como asistente. En el ámbito de los arqueros, el español Javier Barbero no llegará a la Argentina y en ese rol en principio continuarán Alberto “Tato” Montes y Marcelo Barovero, ambos con contrato vigente en el club. No se descarta además la posibilidad de incorporar a Lucho González, excompañero, amigo y ayudante en su etapa en Inter en 2023/24. ¿Cuál es la traba? Desde julio del año pasado se desempeña como asistente del DT italiano Francesco Farioli en Porto. Si no logra destrabar ahora su salida de Portugal, lo podría hacer a partir de junio tras el final de la temporada europea.

Fueron días agitados para Coudet. El viernes dirigió su último partido con derrota ante Levante, entre sábado y domingo cerró los términos de su contrato y el lunes se despidió del plantel de Alavés tras el acuerdo con River, que desembolsará cerca de un millón de euros de resarcimiento. Ayer fue tiempo de despedida en las redes sociales del club vasco, carta de Chacho incluida: “He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad. Espero que no se vea como una falta de respeto. Confío mucho en este plantel, seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo”. Tan solo 15 minutos después de que se anunciara su salida, se presentó oficialmente al español Quique Sánchez Flores como su reemplazante.

El preparador se despidió de Alavés en las redes sociales, y a los 15 minutos fue anunciado su reemplazante; River resarcirá al club vasco con alrededor de 1.000.000 de euros por haberle quitado su director técnico. L. Rico - EFE

Para River hubo un solo camino posible: Coudet. Pese a que se fueron planteadas cinco posibilidades en la mesa chica de la directiva, el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli encabezaron una única negociación. No hubo otros llamados ni contactos. “A partir de la salida de Gallardo hablamos con Enzo. Él hizo un análisis respecto a ciertas pautas, por ejemplo, que fuera de la casa, porque siempre para River fue complejo con alguien que no fuera de la casa. Otros fundamentos para la decisión fueron que tuviera cierto grado de experiencia y Chacho tenía el diferencial de ser campeón en el país. Enzo recomendó el nombre y yo adherí de manera inmediata. Es metódico, trabajador y obsesivo. La dimensión de River no permite que alguien flote, necesitamos alguien con ese foco”, declaró Di Carlo ayer en ESPN.

Aunque tiene dos cupos disponibles hasta el 10 de marzo por la lesión de Juan Carlos Portillo y la partida de Matías Galarza a Atlanta United, de Estados Unidos, en principio no habrá incorporaciones en estos seis días que quedan, más allá del análisis que pueda hacer Coudet: “Tenemos el próximo mercado en junio. La realidad es hostil y no queremos rifar nada. River tiene un plantel de jerarquía. Hay jugadores que son 8 puntos y están en 4 puntos en la actualidad. Hay que dar vuelta la página, volver a competir, y habrá que ir haciendo correcciones en los mercados de pases. Tenemos que sentarnos con el entrenador, poner un director deportivo y empezar a trabajar ahora en el próximo mercado de pases”.

El cambio de mando ante el plantel de River: Coudet toma el lugar de Gallardo con un perfil de trabajo similar al de su antecesor. Jam Media - Getty Images South America

Ese será el otro gran cambio que traerá la salida de Marcelo Gallardo, a quien el propio Di Carlo definió el año pasado como el “CEO del fútbol de River”. Hasta su salida, el Muñeco y el gerente de fútbol Mariano Barnao llevaban adelante las riendas del fútbol profesional, con el acompañamiento de la CD y la secretaría técnica con Francescoli y Leonardo Ponzio. Ahora, se incorporará un director deportivo, cuyo nombre aún no fue definido, para reconfigurar la estructura de trabajo.

“Marcelo abordó un montón de cuestiones con fundamentos y nosotros lo validamos. Ahora tenemos que compensar lo que hacía. Debemos robustecer una estructura y vamos a sumar un director deportivo, que no va a ser alguien elegido por cartel. Buscamos alguien de mucho método, que empuje el lápiz y haga muchas tareas para tener insumos y poder elegir mejor. Debajo de él habrá que crear posiciones, como scouting, y se hará. Será parte del proceso. Pero la decisión final estará entre la presidencia y la secretaría técnica. Debajo estará el director deportivo e iremos robusteciendo las distintas áreas para generar un volumen de información y conocimiento para tomar mejores decisiones. El entrenador dará su mirada y luego la dirigencia verá prioridades y límites”, dijo Di Carlo.

Stefano Di Carlo, el presidente de River, anticipó que ahora habrá un director deportivo en el club y que "no va a ser alguien elegido por cartel" sino que se pretende a "alguien de mucho método". Prensa River Plate

Asunción, entrenamiento y a trabajar. Coudet tendrá ocho días de preparación y en su novena jornada como DT millonario debutará frente a Huracán. La reacción anímica deberá ser inmediata para recomponer la confianza de un plantel cuyos niveles están a la baja y tiene problemas por solucionar en todas sus líneas. Chacho tendrá el desafío que tanto esperó en un contexto cambiante y tan complejo como exigente.