Eduardo Coudet y su estilo para sacar a River de la crisis: “aura especial”, “trabajador obsesivo” y “cercano al jugador”

La salida de Marcelo Gallardo no solo fue disruptiva por todo lo que representaba su figura de entrenador, sino también porque después de más de 15 años, River va a tener un conductor que no surgió de sus tripas y completó todo un circuito. Esto es, que no hizo las divisiones inferiores en el club, debutó en primera división, ganó títulos y volvió como entrenador. El último que no perteneció a este estirpe fue Ángel Cappa, con una gestión de 18 partidos entre abril y noviembre de 2010. Todos los técnicos que vinieron después llegaron de pibes a River para hacer todo el recorrido citado: Juan José López, Matías Almeyda, Ramón Díaz (tercera etapa), Gallardo (dos) y Martín Demichelis. Quedan al margen de la consideración los dos interinatos de un partido cada uno de Marcelo Escudero.

Llega Eduardo Coudet (51 años) en esta emergencia impensada hasta la cuarta fecha del Torneo Apertura. Chacho no necesita que le cuenten lo que es River: tuvo dos ciclos como futbolista y ganó cinco títulos locales. Formado en las inferiores de Platense, de los nueve clubes que componen su carrera de jugador, River es en el que sumó más presencias (179).

El presidente Stefano Di Carlo, en declaraciones a ESPN, se refirió a la elección del flamante DT: “Enzo [Francescoli] fue quien recomendó el nombre de Coudet. Hizo un análisis del perfil de técnico y lo más conveniente era que fuese alguien de la casa. Yo adherí de manera inmediata. Se buscó a alguien con experiencia en el trato con profesionales. Chacho es un obsesivo de su trabajo y tiene el diferencial de haber sido campeón en la Argentina, con todo lo que eso significa en un fútbol friccionado".

"QUERÍAMOS QUE SEA ALGUIEN DE LA CASA"



Stefano Di Carlo explicó por qué River eligió al Chacho Coudet para ser el nuevo DT del Millonario.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/M07H4pliCs — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 3, 2026

De todas maneras, a Coudet es imposible identificarlo con un único club. Dejó buenos recuerdos en River, de la misma manera que es apreciado en Rosario Central (jugador y DT), reconocido en Racing (dos títulos como entrenador) y aceptado en San Lorenzo. Esa capacidad de inserción en diferentes contextos se debe a su personalidad: es abierto, frontal, sanguíneo, habla en idioma futbolero, no está coacheado, se comunica con lenguaje de barrio y vestuario. Cada tanto habla sin filtro, como cuando en 2018 lo consultaron por el interinato de los primeros amistosos de Lionel Scaloni en la selección argentina: “Muchachos [por los periodistas], Scaloni ya dirigió seis partidos. ¿Creen que no va a tener ofertas de otros clubes? Si vuelve al Sub 20 yo me como un chancho crudo”. Los acontecimientos le evitaron esa indigestión.

Es ampuloso en el banco en su manera de dar indicaciones y protestarle al árbitro. En ese sentido, habrá una diferencia apreciable con la manera de comunicar que tenía Gallardo, incluso también con la de Demichelis. “Chacho es muy elocuente y eufórico, a veces demasiado. No va a hablar como si lo hiciera desde un pedestal. Igual va a tener la capacidad para adaptarse a lo que es River sin dejar de ser él”, lo describe Walter Di Nardo, ex director del departamento de Comunicación de Racing.

Eduardo Coudet, en el Monumental, como DT de Racing, y el saludo con Marcelo Gallardo Jam Media - Getty Images South America

Contra todo pronóstico, Gallardo dejó una vara muy baja en lo futbolístico. No debería costarle mucho mejorar el rendimiento del equipo y los resultados. Quizá su mayor desafío sea cohesionar un vestuario que se agrietó con Gallardo, cuya renuncia fue una muestra de su incapacidad para remediarlo.

“Chacho tiene la virtud ser muy exigente y a la vez muy cercano con el futbolista. Puede ser el más indicado para este momento de River. Va a descomprimir el clima en general, porque él se relaciona afectivamente con todos. Baja del auto y saluda con la misma calidez al empleado del estacionamiento que a sus jugadores”, agregó otra fuente que lo conoció de su paso por la Academia.

Coudet ganó dos títulos en Racing: Superliga 2019 y Trofeo de Campeones

“Donde va, cae bien, es un personaje con un aura especial. En un club como River no solo tenés que hacerte cargo de un plantel, si no también de todo el contexto, que incluye al periodismo, la dirigencia, los hinchas. Es muy inteligente, si siente que debe venir a River es porque considera que este es el momento. No acelera ningún proceso”, expresó Ariel Broggi, actual DT de Gimnasia de Mendoza, y exayudante de campo principal de Chacho en Racing, Inter de Porto Alegre, Celta y Atlético Mineiro.

El estilo de juego que le imprime a sus equipos debería encajar con la filosofía histórica de River. Broggi lo conoce a fondo: “Es uno de los mejores entrenadores que tiene nuestro país. Tiene la capacidad de convencer a los jugadores, que matan por él y por su idea. Creo que esa es su mayor virtud. Lo que él siente como una idea de juego, una forma de entrenar y de llevar adelante un plantel, lo termina transmitiendo. Vive el fútbol muy intensamente”.

Coudet empezó su carrera de entrenador en Rosario Central, donde empezó a ser conocida su propuesta futbolística: audaz, ritmo intenso y buen ojo para elegir individualidades. Juntó a Javier Pinola, Damián Musto (será su ayudante de campo), Walter Montoya, Giovani Lo Celso, Franco Cervi y Marco Ruben. Hizo una muy buena Copa Libertadores, en la que fue eliminado en cuartos de final por Atlético Nacional -figura Franco Armani en el Gigante de Arroyito-, tras un controvertido arbitraje en Medellín. Su último partido fue la derrota 4-3 en la final de la Copa Argentina 2016 ante el River de Gallardo.

Coudet en tiempos de Rosario Central, junto a Marco Ruben

Tras su primera experiencia en el exterior en Tijuana (club bajo la órbita de Cristian Bragarnik, que sigue siendo su representante), Coudet volvió a la Argentina para un fructífero paso por Racing. Obtuvo la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones. Otra vez armó un equipo atractivo de ver, con picos de rendimiento de Arias, Sigali, Mena, Chelo Díaz, Licha López. Se repuso al duro golpe de la eliminación contra River por los octavos de final de la Copa Libertadores. Su balance en la Academia contra River le dio negativo: cuatro derrotas (dos goleadas) y un empate. Y en el Monumental vivió uno de los pocos incidentes que se le recuerdan con unos de sus jugadores: Ricardo Centurión lo desautorizó en público y no lo quiso más en el plantel, le pidió al presidente Víctor Blanco que lo transfiriera. Su último partido en el fútbol argentino fue el 14 de diciembre de 2019 (2-0 a Tigre).

En Racing no cumplió el contrato -al igual que ahora en Alavés-, tentado por la oferta de Inter de Porto Alegre, que eliminó por penales al River de Demichelis en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El deseo de proyectar la carrera a Europa lo cristalizó con una gestión de dos años en Celta de Vigo, donde había pasado como jugador.

Coudet festeja con Toni Martínez, a quien dirigió hasta la última semana en Alavés Fran Santiago - Getty Images Europe

En Alavés consiguió la temporada pasada evitar el descenso, tras asumir en un equipo que solo había sacado cuatro de 27 puntos disputados. De entrada fue mirado de reojo por los hinchas porque sustituía a Luis García Plaza, el técnico del ascenso. Empezó pagando un malestar social que estaba dirigido a los dirigentes por el cambio de entrenador. Aun con uno de los presupuestos más bajos de la Liga de España, prometió un equipo protagonista, con posesión y presión alta. No fueron buenos los primeros resultados, pero fue respaldado por los dirigentes. Se adaptó a un plantel modesto, fortaleció la defensa y optó por ataques más directos. La salvación del descenso en la penúltima fecha le valió la renovación del contrato.

Para esta temporada, Alavés trajo refuerzos del gusto del Chacho, que tiene en el exRiver Lucas Boyé a uno de los delanteros más efectivos, con siete goles. La campaña era aceptable, con ubicación en la mitad de la tabla, pero una mala racha de resultados entre octubre y diciembre lo acercaron a la zona roja y se reflotaron los cuestionamientos de los hinchas. Dos puntos de los últimos 12 ante rivales directos por mantener la categoría dejaron a Alavés a tres puntos del descenso. Por indisciplina separó del plantel a Mariano Díaz, exdelantero de Real Madrid. “El equipo compite, juega bien, pero tiene problemas en defensa. Chacho no consiguió que Alavés tuviera regularidad ni ha calado en la afición”, es la síntesis de un periodista del diario El Correo, de Alava.

De jurar por sus cuatro hijos que “nadie de River” lo había contactado a su despedida del plantel de Alavés transcurrieron solo cuatro días. Sea cuando fuere que River pasó del interés a una propuesta formal, Coudet siempre consideró que era una oportunidad para no dejar pasar.