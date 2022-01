Eduardo Domínguez, DT de Independiente: el Rojo se quedó con el técnico que era muy bien visto en Boca y en River

Alguna vez, mientras se ilusionaba con ser jugador profesional, se imaginó siguiendo la carrera de Administración de Empresas , pero -en realidad- nunca soltó el sueño de ser futbolista y, luego, entrenador. Incluso no hubo tiempo del paso entre jugador a DT. Si bien la última foto del 2021 no fue la mejor, porque con Colón perdió el Trofeo de los Campeones ante River por 4-0, fue un año de consagración para Eduardo Domínguez. El director técnico siempre fue elogiado en los clubes donde dirigió, desde Huracán hasta las dos etapas en el Sabalero. En la última, tocó el cielo con las manos con la vuelta olímpica conseguida en la Copa de la Liga tras vencer el 4 de junio en la final ante Racing por 3-0 . Domínguez entró en la historia de Colón, club que conseguía su primer trofeo en los 116 años de vida. Y ahora redoblará los desafíos personales, ya que este lunes cerró su acuerdo como el nuevo entrenador de Independiente, con un contrato por un año.

Tras la salida de Julio César Falcioni, Domínguez se transformó en el principal candidato. La última semana de 2021 se habían reunido el dirigente Héctor Yoyo Maldonado, el Rolfi Montenegro (asesor futbolístico) y el entrenador durante una hora y media. Y este lunes lo hicieron nuevamente. Una vez confirmado el DT, las partes saben que deben pensar en el armado del equipo para el 2022, pero antes de hablar de puestos, saben que deben comenzar por lo urgente: para poder incorporar, Independiente tendrá que levantar cuatro inhibiciones por un monto de 1.080.000 dólares.

El desafío futbolístico de Domínguez será darle un vuelo distinto a Independiente. Es que la gran mayoría le encontró méritos al ciclo de Falcioni, teniendo en cuenta las dificultades heredadas y las propias, y los resultados conseguidos, pero –casi siempre- se le cuestionó el juego del equipo. Y que, desde la actitud, cada vez que el Rojo debió dar un salto mayor, trastabilló.

Domínguez entiende lo que necesita Independiente. Él y Colón no solamente acapararon las miradas por los resultados en 2021, sino también las formas. Más allá de un bajón puntual, el equipo jugaba bien, se imponía por estilo y funcionamiento, y lograba mostrar autoridad y personalidad incluso actuando como visitante y ante equipos como Boca, River, Racing y San Lorenzo. A veces ganaba por el imán y la calidad que ejercía el Pulga Rodríguez, otras por la explosión y velocidad de Farías, pero también por la pegada de Alexis Castro o las buenas decisiones que tomaban entre Rodrigo Aliendro (posible refuerzo) y Cristian Bernardi. En otras por las atajadas de Burian y la lectura de las coberturas de Goltz, Bianchi o Rafael Delgado.

Eduardo Domínguez, uno de los DT más codiciados en el mercado argentino Prensa Colón

Desde aquel momento tuvo los elogios de un Rolfi Montenegro que -por ese entonces- estaba como panelista del programa ‘Presión Alta’, por TyC Sports. El tiempo puso las cosas en su lugar, a Montenegro como la cara visible del fútbol de la entidad de Avellaneda, a Domínguez buscando cambiar de aire . Domínguez sabía que Colón era un campeón que iba a tener presente y futuro. Iba a dejar su huella en sus protagonistas. Y principalmente en él.

En los últimos meses, su nombre había aparecido en las oficinas de Boca y River, por más que luego terminaron confirmándose las continuidades de Sebastián Battaglia y Marcelo Gallardo, respectivamente. En Independiente su nombre se incorporó tarde, pero porque la actual dirigencia, luego de la crisis política por la cual se suspendieron las elecciones que debieron desarrollarse el 19 de diciembre pasado, resolviera el futuro de Falcioni. En Boca también había sido la alternativa de Nicolás Burdisso cuando fue manager xeneize por si las negociaciones por Gustavo Alfaro con Huracán (en 2019) no llegaban a buen puerto.

Colón campeón

Con Brenda, la hija de Carlos Bianchi, tuvo dos hijos: el “Barba”, como lo llaman en el ambiente del fútbol, se queda con uno de los primeros mensajes del Virrey: fue cuando decidió automáticamente dejar de ser jugador para ser entrenador de Huracán, en agosto de 2015. “Me dijo que crea en lo mío , que uno puede aprender o escuchar de otra gente pero las creencias de uno tienen que ser muy fuertes, que siga ese camino, con la tranquilidad que eso conlleva…”

Telam

Para Domínguez, de 43 años, será el cuarto club en su carrera como entrenador, luego de los pasos por Huracán, Nacional de Montevideo y Colón. Independiente le significará ese salto de calidad, esa búsqueda de pretender confirmar lo que hizo en el Globo y el Sabalero en un grande como el Rojo, donde las presiones y las urgencias son distintas, y donde el día a día se potencia desde las repercusiones de lo que puede suceder en una práctica.

En 2015, de jugador a DT de Huracán

“He aprendido de grande a soltar más rápido. Y mirar para adelante. Porque lo que pasó… ya no podés hacer nada. Es poner la energía en volver a trabajar o esforzarte en volver a buscar. Como entrenador pienso lo mismo, pero hay cosas que no dependen de mí. Dependo de otras personas, de otras cabezas y cómo se dará el resultado de las decisiones que ellos van a tomar. El jugador es el gran protagonista. El que maneja una orquesta hace así (mueve las manos de manera figurada) y después está el pianista… Uno puede incidir hasta cierto punto, pero el gran protagonista es el jugador”, reconoció en la entrevista que le hizo Eduardo Sacheri en DeporTV hace unas semanas. Dicho esto, no se quedará repasando qué sucedió en la última final con River, sino que buscará encontrarle rápidamente un sentido al equipo de Independiente que empiece a dirigir.

FOTOBAIRES

“No sé lo que pasará el día de mañana. Veo entrenadores que están pasando buenos momentos y están desesperados por ver si tienen la oportunidad de ir a otro lado en vez de disfrutar el camino que están haciendo y sostener lo que lograron. Yo no soy así. No sé dónde iré. Por ahí, el crecimiento es seguir sosteniendo la idea en un mismo lugar”, decía Domínguez antes de empezar a disputar el torneo con Colón que lo llevaría a la gloria deportiva.

Eduardo Domínguez, que como jugador inició su carrera en Vélez en 1996, tuvo un paso por Independiente, en la temporada 2005-06, en la que fue dirigido por Julio Falcioni, entrenador con el que tiene una gran relación.