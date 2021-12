River - Colón, en vivo: ver online y el minuto a minuto del partido por el Trofeo de Campeones

20.25 Confirmado River, con una sorpresa

Marcelo Gallardo busca su título número 14 al frente de River. Fiel a su costumbre, esperó a último momento para confirmar el equipo. Así, recién en las entrañas del vestuario se disipó la duda que había en la mitad de la cancha: José Paredela o Tomás Galván. Al final, el ex jugador de Gimnasia (La Plata) le ganó la pulseada al juvenil y será titular. De esta manera, el equipo millonario jugará con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Bruno Zuculini, José Paradela; Agustín Palavecino; Julián Álvarez.

20.07 Así está el vestuario de River, con la 33 de Galván

Con el escudo de River ploteado en los armarios de los futbolistas y las camisetas bien dispuestas, los utileros de River ya tienen todo listo para que los futbolistas se vistan de cara al Trofeo de Campeones. ¿La novedad? El 33 de Tomás Galván, quien se especula que podría ser titular en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

19.55 Milton Casco: “Llegamos muy bien, muy enfocados”

En la previa del partido, el lateral de River habló con la prensa y contó cómo arriba el equipo millonario al encuentro por el trofeo de campeones: “Llegamos muy bien, muy enfocados en poder demostrar lo que venimos haciendo durante todo el año. Hay un titulo en juego: estamos con ganas de imponer lo que hacemos siempre en cada partido”, dijo el ex futbolista de Gimnasia (La Plata) y Newell’s.

19.50 El recuerdo de River para los cuatro hinchas fallecidos en la ruta

Antes de que la atención se traslade de lleno al estadio Madre de Ciudades, la cuenta oficial de River en Twitter publicó un mensaje para recordar a los cuatro integrantes de una familia riverplatense que murieron en Nelson (Santa Fe). El lamentable hecho ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban mordió la banquina y, luego de que el conductor perdiera el control, impactara de frente contra un camión que transportaba pollos y se trasladaba por el carril contrario. Más tarde, Colón se plegó y sumó sus condolencias.

Ante el lamentable accidente de tránsito en Santa Fe que les costó la vida a cuatro hinchas de River, el Club acompaña a sus familiares y seres queridos en este momento de profunda tristeza. — River Plate (@RiverPlate) December 18, 2021

El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de los hinchas de River que se dirigían a Santiago del Estero y acompaña a sus familias en este duro momento. — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) December 18, 2021

19.45 Llega Colón al Madre de Ciudades

El micro que traslada al conjunto sabalero llegó al Madre de Ciudades, donde los hinchas del equipo santafesino cantan, saltan y bailan. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de perder el clásico ante Unión y quiere recuperarse ante el reciente campeón del fútbol argentino. En juego, un trofeo: el de campeones.

19.40 River parte hacia el estadio

La delegación millonaria, encabezada por su entrenador, Marcelo Gallardo, salió del hotel de concentración rumbo al estadio Madre de Ciudades, escenario del partido, que contará con el arbitraje de Patricio Loustau. El encuentro comenzará a las 21.10 y River buscará su tercer título del año tras conseguir la Supercopa Argentina (luego de vencer a Racing en marzo en esta misma cancha) y la Liga Profesional.

19.30 La fiesta de los hinchas de Colón en Santiago del Estero

Algunos con un inflable rojo; otros, con uno negro. Con o sin camiseta. Les da lo mismo: los hinchas de Colón cubren su sector en el estadio santiagueño y no paran de alentar a “sus campeones”, los futbolistas que les regalaron la primera estrella tras ganar la Copa de la Liga Profesional en la primera parte del año. Ese triunfo les dio el derecho de enfrentar hoy a Colón por el Trofeo de Campeones. Y sus simpatizantes, claro, quieren más.

19.20 River y una visita muy especial: Nacho Fernández

Nacho Fernández está de vacaciones luego de ganar Brasileirao y Copa de Brasil con Atlético Mineiro, donde comparte plantel con Matías Zaracho (ex Racing). De todas maneras, el ex jugador de River no quiso perderse detalle de la previa del Trofeo de Campeones y apareció por el hotel para saludar a quienes fueron sus compañeros hasta hace poco tiempo. Seguramente, Fernández será un hincha más en el Madre de Ciudades y alentará a River desde la platea.

19.00 Una gavilana para cuidar el césped

Cuando River realizó la reestructuración integral de su campo de juego, combinando césped natural con sintético en un sistema híbrido, un dato llamó la atención: la incorporación de dos gavilanes, adiestrados para sobrevolar el Monumental y así espantar aves, en su mayoría palomas, que se comen las semillas en las etapas de resembrado. Estos gavilanes estuvieron en Santiago del Estero con sus adiestradores para hacer la misma tarea en el “Estadio Único Madre de Ciudades”. El encargado de trabajar junto a esta ave, cuya denominación científica es “accipiter nisus”, recibió la capacitación de sus pares de River: aquí la tarea corre por cuenta de la gavilana Atenas, encargada de custodiar el césped del estadio santiagueño.

Atenas vigila el césped

18.45 Horario y TV del partido

La definición será en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, a partir de las 21.10, con televisación de Fox Sports y TNT Sports y arbitraje de Patricio Loustau. Esta vez, a diferencia de en la final que Boca le ganó a Talleres por la Copa Argentina hace una semana, si empatan habrá alargue de 30 minutos, y de seguir la igualdad se recurrirá a la definición en serie de penales.

Julian Alvarez (River) y Facundo Farias (Colon) antes de la final Archivo

18.30 Bienvenidos a la cobertura de River-Colón, con un título en juego

River, que procura sumar su tercer título de la temporada con la alegría de la continuidad asegurada del entrenador Marcelo Gallardo, juega este sábado por el Trofeo de Campeones con Colón, que sueña con superar al poderoso y alcanzar la segunda estrella de su historia. El partido marca el cierre del año en la primera división de Argentina. Soy Alejandro Casar González y los voy a acompañar hasta que se apaguen los ecos de la consagración en Santiago del Estero.