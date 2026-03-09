Video: así fue el final con trompadas entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

La final del torneo estadual de Minas Gerais finalizó con agresiones físicas entre los deportistas de Atlético Mineiro y Cruzeiro en el estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte. La victoria quedó en manos del conjunto visitante, pero la última acción del juego desató un conflicto generalizado que requirió la intervención del personal de seguridad privada del recinto.

El final con trompadas entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

El árbitro Matheus Delgado adicionó 6 minutos al tiempo reglamentario, cuando en los últimos segundos del encuentro, el arquero local Everson protagonizó un fuerte choque contra el jugador Christian y cayó al piso de forma inmediata. El arquero apoyó sus dos rodillas sobre el torso del rival en un claro intento de agresión, una acción que provocó la reacción automática de los titulares y suplentes de ambos planteles.

El conflicto generalizado comenzó en el área chica tras una agresión del arquero local Captura

Los empujones iniciales derivaron rápidamente en golpes de puño y patadas, un tumulto que comenzó en el área chica y se trasladó a otros sectores de la cancha. La seguridad privada y los auxiliares intentaron separar a los deportistas sin éxito, ya que el descontrol dominó la escena deportiva.

Las cámaras de televisión registraron un enfrentamiento directo entre el defensor argentino Lucas Villalba y el delantero Hulk. El exjugador de Independiente persiguió al atacante y lanzó varias patadas, mientras que el goleador local respondió con un puñetazo e intentó correr al zaguero para golpearlo nuevamente. Los guardias de seguridad detuvieron su marcha a tiempo.

El cruce entre Lucas Villalba y Hulk en la final del torneo estadual de Minas Gerais

En paralelo, el autor del único gol del partido a los 15 minutos de la etapa complementaria, Kaio Jorge, golpeó con su puño en la mandíbula al arquero suplente Gabriel Delfim. El juez del encuentro no expulsó a ningún jugador en el terreno, pero las autoridades deportivas aplicarán duras sanciones a partir del informe arbitral.

La ceremonia de premiación y las declaraciones

La organización realizó la entrega de medallas tras el retorno de la calma al estadio, donde el plantel conducido por Tité recibió el trofeo en el podio. Kaio Jorge emitió un mensaje provocador para los rivales: “La próxima vez, el gobierno de Minas Gerais debería permitir la entrada sólo a los hinchas del Cruzeiro, porque no escuché a sus hinchas cantar en ningún momento”. Lucas Villalba ofreció disculpas en el campo de juego con una bandera argentina sobre sus hombros.

Las autoridades deportivas aplicarán duras sanciones tras el informe arbitral del partido Captura

El entrenador Eduardo Domínguez afrontó su segundo compromiso en el fútbol brasileño, quién en la instancia previa de semifinales logró un triunfo por cuatro a dos ante América MG y los hinchas de Estudiantes bautizaron a este estratega con el apodo de “Barba”. En la conferencia de prensa posterior a la final, el técnico criticó el rendimiento futbolístico de sus dirigidos.

El profesional indicó que el desarrollo del juego no respetó el plan original. “Nos tenemos que mirar en el espejo. No hay que buscar excusas. Tengo muy en claro que debemos prepararnos mejor, si no va a ser difícil. Todos van a tener su lugar: o lo cuidás o lo ocupa otro”, expresó el técnico. “Hoy no jugamos como si fuera una final; ellos sí. Se notó. Necesitamos hechos, lo hablé en el vestuario, no tengo problemas en decirlo. Este camino recién comienza para mí, y el que no corre, no va a jugar conmigo. No necesitamos los datos del GPS para saber que hoy ellos corrieron más”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.