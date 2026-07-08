Egipto confirmó una racha: seis equipos africanos fueron eliminados del Mundial 2026 con goles sobre la hora

La clasificación de la Argentina a los cuartos de final tuvo una consecuencia que excedió el 3-2 sobre Egipto. El gol de Enzo Fernández, convertido en el segundo minuto adicionado, volvió a poner en evidencia una de las tendencias más llamativas del Mundial: las selecciones africanas sufren sus eliminaciones en los instantes decisivos. Con ese tanto, los Faraones pasaron a integrar una lista que ya conformaban Sudáfrica, Costa de Marfil, RD Congo, Senegal y Cabo Verde, todos eliminados por goles recibidos durante los últimos minutos del partido o en el suplementario.

Parece no tratarse de una casualidad aislada. Hasta el momento, ocho seleccionados de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) quedaron eliminados en las ruedas de eliminación directa y seis de ellos recibieron el tanto decisivo cuando el partido ingresaba en su tramo final. Una constante que atravesó buena parte del cuadro y que dejó al continente muy cerca de prolongar su presencia en el torneo.

La reiteración de estos desenlaces también abrió el debate entre exfutbolistas y entrenadores africanos. Sunday Oliseh, excapitán y exdirector técnico de Nigeria, además de integrante del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA durante el último Mundial, vinculó estos desenlaces con la incapacidad para administrar las ventajas en los minutos decisivos. “El único consuelo es que nosotros éramos ingenuos y nuevos en esto. Pero que vuelva a pasar ahora, con la experiencia que tienen los futbolistas africanos y sabiendo cómo los equipos saben cerrar los partidos cuando ganan 1-0 o 2-0, es peor. Muchos culpan al entrenador, pero los jugadores con experiencia también deberían haber tomado el control”, sostuvo.

Oliseh conoce esa sensación en primera persona. Integró el seleccionado de Nigeria que quedó eliminado en Estados Unidos 1994 tras perder 2-1 frente a Italia, después de haber estado en ventaja desde los 25 hasta los 88 minutos.

El cabezazo de Enzo Fernández a los 92 minutos que selló la eliminación de Egipto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El caso más reciente fue el de Egipto. El seleccionado africano estuvo a pocos minutos de dar uno de los grandes golpes del campeonato. Ganaba 2-0 con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero la Argentina reaccionó en el último cuarto de hora. Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Lionel Messi igualó a los 83 y, cuando el encuentro parecía encaminarse al alargue, Enzo Fernández apareció a los 92 para completar la remontada y sellar el pase del conjunto de Lionel Scaloni.

La secuencia no hizo más que prolongar un patrón que ya se había repetido durante los dieciseisavos de final. Sudáfrica resistió hasta los 91 minutos frente a Canadá, cuando Stephen Eustáquio convirtió el único gol del encuentro. Costa de Marfil también quedó a las puertas de la prórroga, pero Erling Haaland marcó a los 86 y decretó el 2-1 para Noruega.

RD Congo vivió una historia similar. Después de sostener la ventaja durante gran parte del partido frente a Inglaterra, sufrió el empate y luego el segundo gol de Harry Kane, también a los 86 minutos, una definición que frustró una de las posibles sorpresas de la competencia.

El grito de Jude Bellingham luego del segundo gol de la clasificación para Inglaterra ante la RD Congo RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El desenlace de Senegal resultó todavía más doloroso. El conjunto africano ganaba 2-0 ante Bélgica y parecía tener asegurada la clasificación. Sin embargo, Romelu Lukaku descontó a los 86 minutos, Youri Tielemans empató poco después y llevó el partido al alargue. Cuando los penales parecían inevitables, Tielemans volvió a convertir a los 125 minutos y completó una remontada que dejó a Senegal fuera del Mundial.

La Argentina también había sido protagonista de otra de esas definiciones. En los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, el encuentro llegó igualado a los minutos finales del tiempo suplementario hasta que un cabezazo de Cuti Romero, que se desvía en Diney Borges, a los 111 minutos, resolvió la clasificación albiceleste. Días después, el seleccionado argentino volvió a eliminar a un representante africano con un tanto convertido sobre el cierre, esta vez frente a Egipto.

Cristian Romero remata y termina siendo gol en contra de Diney Borges, de Cabo Verde George Walker IV - AP

Dentro de ese escenario, Marruecos aparece como la excepción. Es el único representante africano que continúa en carrera y, además, logró escapar de esa tendencia. En los dieciseisavos de final empató su partido frente a Países Bajos en el minuto 92, llevó la definición al tiempo suplementario y terminó imponiéndose en la serie de penales. Luego pasó por encima a Canadá por 3-0, que le permitió avanzar a los cuartos de final y convertirse en el único sobreviviente del continente.

Mientras Marruecos intentará extender el recorrido africano en el torneo ante la poderosa Francia este jueves, el resto de las selecciones de la CAF se despidió con un denominador común. En seis oportunidades, el esfuerzo realizado durante casi todo el partido quedó sin premio por un gol recibido cuando el reloj ya marcaba los últimos minutos. Una tendencia estadística que terminó por convertirse en una de las imágenes más repetidas del Mundial.