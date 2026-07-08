Granit Xhaka se rindió ante Lionel Messi antes del duelo con la Argentina: “Es un privilegio ser parte de su historia”

A tres días del choque entre Suiza y la Argentina por los cuartos de final del Mundial, Granit Xhaka dejó de lado por un momento el perfil desafiante que lo caracteriza para dedicarle un reconocimiento a Lionel Messi. El capitán helvético admitió que frenar al rosarino será una misión casi imposible y definió como un privilegio compartir una época con quien considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

“No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos. Para mí, y para nosotros, que jugamos en la era de Messi, es un privilegio”, sostuvo Xhaka en la antesala del encuentro que definirá uno de los semifinalistas del certamen.

El mediocampista amplió luego su reflexión y remarcó el valor simbólico que tiene medirse con el capitán argentino. “Es un privilegio enfrentarlo, es un privilegio jugar en la era de Messi y es un privilegio ser parte de su historia. Es uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol”, afirmó.

✨ ¡RENDIDO ANTE EL GOAT! Granit Xhaka palpitó lo que será el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo y destacó el "PRIVILEGIO" de enfrentarse a Lionel Messi.



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Más allá de la admiración, el futbolista dejó en claro que Suiza no viajará al estadio con un papel contemplativo. “Disfrutaremos de este partido con seguridad, pero también queremos mostrar la personalidad de Suiza y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles para él y para la Argentina”, señaló.

Las declaraciones representan un cambio de tono respecto del estilo con el que Xhaka suele conducir al seleccionado helvético. El capitán, de 33 años, es una de las voces más fuertes del plantel y durante este Mundial volvió a demostrarlo. Después del empate en el debut con Qatar cuestionó públicamente la actitud de sus compañeros, reclamó mayor disciplina y exigió “poner los pies en el suelo”, un mensaje que provocó repercusiones en la concentración y abrió un debate sobre su particular forma de liderazgo.

Con el correr de los partidos, sin embargo, la reacción llegó. Suiza goleó 4 a 1 a Bosnia y Herzegovina, derrotó al anfitrión Canadá por 2 a 1 para quedarse con el primer puesto del Grupo B y eliminó a Argelia en los 16avos de final. El martes por la noche dejaron atrás a Colombia, por penales, se instalaron entre los ocho mejores del Mundial tras 72 años y sostienen el sueño de alcanzar una instancia inédita para esa selección.

Suiza derrotó por penales a Colombia y se metió entre los ocho mejores del Mundial, donde jugará ante la Argentina ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Xhaka también atraviesa un torneo especial en el plano personal. Con el gol que marcó frente a Bosnia y Herzegovina alcanzó una marca histórica: convirtió en Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial 2026, un registro que comparte con Xherdan Shaqiri como los únicos futbolistas suizos que anotaron en tres Copas del Mundo diferentes.

Con 150 partidos internacionales, Xhaka es el futbolista con más presencias en la historia de la selección de Suiza. Tras una extensa trayectoria por Basilea, Borussia Mönchengladbach, Arsenal y Bayer Leverkusen, sorprendió al elegir Sunderland como destino en 2025, una decisión que explicó por el desafío deportivo y por la posibilidad de adquirir experiencias que considera valiosas para el futuro, cuando proyecta convertirse en entrenador.

Ahora afrontará un reto mayúsculo. Del otro lado estará Messi, el futbolista al que reconoce como una leyenda y al que intentará neutralizar para mantener viva la ilusión de Suiza. Antes de que ruede la pelota, el capitán helvético dejó una certeza: competir contra el rosarino representa un desafío deportivo, pero también una oportunidad que, según sus propias palabras, disfruta como un privilegio.