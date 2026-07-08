Ricardo Rodríguez, defensor suizo, antes del duelo del sábado: “Argentina es un equipazo y tiene a Messi, el mejor”

La cuenta regresiva para el cruce entre la Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya comenzó y, mientras el entrenador Murat Yakin intentó alimentar la ilusión de una sorpresa, uno de los referentes del conjunto europeo eligió un tono muy distinto. Ricardo Rodríguez, uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel, no escatimó elogios hacia el vigente campeón del mundo.

El lateral izquierdo, que disputa su cuarta Copa del Mundo y fue titular en todos los partidos del seleccionado helvético en Estados Unidos, México y Canadá, reconoció la jerarquía del equipo dirigido por Lionel Scaloni y, en especial, la influencia de Lionel Messi, a quien definió como el mejor futbolista.

El testimonio de Ricardo Rodríguez

Los elogios al campeón del mundo

Después de la clasificación conseguida ante Colombia, Rodríguez fue consultado sobre el próximo compromiso frente a la Argentina y dejó una definición contundente.

“Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor”, afirmó el defensor, en un mensaje que contrastó con las declaraciones del entrenador Murat Yakin, quien había señalado que “la Argentina no es invencible” y aseguró que Suiza intentará “vencer al campeón”.

Suiza derrotó por penales a Colombia y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026; jugará contra la Argentina ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El análisis del triunfo sobre Colombia

Rodríguez también repasó la clasificación conseguida por Suiza, que eliminó a Colombia en una definición por penales luego de igualar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios.

Para el defensor, el desarrollo del encuentro fue muy equilibrado y cualquiera de los dos seleccionados pudo haberse quedado con el pase a la siguiente instancia.

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“Podría haber ganado cualquiera de los dos, pero la suerte estuvo de nuestra parte. Fue un partido muy intenso, pero nosotros competimos muy bien”, sostuvo.

El conjunto europeo convirtió sus cuatro ejecuciones desde los doce pasos y selló así una clasificación histórica que lo depositó entre los ocho mejores del Mundial.