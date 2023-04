El 9 de raza que busca PSG para rodear a Mbappé en caso de que Messi decida irse

escuchar

A fuerza de petrodólares, PSG planifica en las oficinas su equipo para la temporada 23-24. Mientras Lionel Messi define si acepta o no la prolongación por un año que figura en su contrato o se marcha a otro destino como futbolista libre, los franceses pusieron la mira en un futbolista que complemente a Kylian Mbappé, la máxima estrella francesa del plantel, y quien ya adelantó que se quedará en la Ciudad Luz para ganar trofeos. El nombre que más seduce a Luis Campos, el director deportivo del club, es el de Harry Kane, máximo goleador histórico de la selección inglesa y con contrato hasta junio de 2024 con Tottenham, de la Premier League.

El diario francés Le Parisien adelanta que Kane podría ser el “fichaje bomba” del club parisino, manejado por capitales qataríes. ¿Su precio? Según Daniel Levy, el presidente de los Spurs, Kane no vale menos de 100 millones de euros. Claro que las buenas relaciones entre el ejecutivo londinense y su par de PSG, Nasser Al-Khelaifi, podrían abaratar el costo de la operación. O, al menos, encarrilarla: Levy tiene fama de negociador férreo. “Harry Kane puede ganar trofeos con los Spurs, absolutamente. Pero ser una leyenda también es importante. Espero que algún día haya una estatua de Kane afuera de nuestro estadio”, dijo el miércoles Levy. Y agregó, ensalzando al capitán de su equipo, de 29 años: “Es el goleador histórico del club. Está haciendo historia”.

Kylian Mbappé y Harry Kane se enfrentaron en cuartos de final de Qatar 2022; ganaron los galos por 2-1; ahora, ambos podrían compartir equipo en PSG AFP

El delantero inglés, envuelto desde hace años en rumores de mercado por la escasez de títulos con su equipo, ya declaró que su idea es continuar en la Premier League. En este sentido, los portales especializados especularon con Manchester United como su destino más probable. Más aún, desde la salida de Cristiano Ronaldo y la baja de Mason Greenwood. Los Diablos Rojos precisaban un delantero centro, un “matador del área”. Si bien Kane llenaba todos los casilleros de la secretaría técnica, el club optó por una solución low-cost en el último mercado de pases: contrató al holandés Wout Weghorst, famoso por el “Andá p’allá, bobo”, de Lionel Messi en Qatar 2022. Está a préstamo de Burnley, que acaba de regresar a la máxima categoría, hasta el final de la temporada.

La eventual llegada de Kane a la Ciudad Luz lo convertiría en la máxima referencia de área de PSG. Una especie de “hombre objetivo” para todos los centros de laterales y carrileros. Así, con los defensores centrales ocupados por marcarlo, los técnicos entienden que Mbappé podría jugar más libre. El esquema se parece a lo que intenta Didier Deschamps en la selección francesa. El 9 titular es Olivier Giroud, un veterano de 36 años que supo jugar en la Premier League (Chelsea y Arsenal fueron sus clubes). Funciona como un imán para los zagueros centrales. Y Mbappé lo aprovecha.

Nasser Al-Khelaifi, el hombre que preside PSG y que estaría dispuesto a desembolsar 100 millones de euros para comprar al inglés Harry Kane

Además de definir quiénes siguen y quiénes no, el trabajo de Campos en PSG también abarca al próximo entrenador. Christophe Galtier, actual DT del equipo, fue una elección suya. Ambos habían coincidido en Niza, con éxito. Campos, entonces, recomendó a Galtier para dirigir a los galácticos del PSG. Al-Khelaifi accedió. A juzgar por los resultados (eliminados de la Champions League en octavos de final y de la Copa de Francia en la misma instancia), la elección no tuvo el éxito esperado. Por eso, y siempre según la prensa francesa, el nombre elegido para suceder al francés sería un peso pesado: el portugués José Mourinho.

RMC Sport recuerda que Campos y Mourinho coincidieron hace 10 años en Rea Madrid, y que la relación entre ambos es fluida. Si bien el portugués tiene una buena temporada en Roma (pelea por entrar a la próxima Champions League y está en cuartos de final de la Conference League. El fichaje estrella para esta temporada en la capital italiana fue el argentino Paulo Dybala, y se transformó en un éxito. Si bien tendría una propuesta de Arabia Saudita para volver a dirigir a Cristiano Ronaldo en Al Nassr, la idea de los dirigentes romanistas es que permanezca en la capital italiana. Será una negociación larga y sinuosa.

José Mourinho dirige a la Roma, de Italia, pero podría recalar en París para hacerse cargo de PSG para la próxima temporada. Gregorio Borgia - AP

RMC Sport agrega que el portugués estaría abierto a negociar con PSG, y que ya sabe del interés de los franceses por contar con sus servicios. Por lo pronto, al entrenador le salió un defensor con historia: el ex futbolista Christophe Dugarry. Habitual panelista televisivo, el ex jugador validó la llegada de The Special One al Parque de los Príncipes: “Cuando probaste con Tuchel, Emery, Laurent Blanc, Pochettino, Galtier y no funcionó, te tenés que volver loco. El tipo (por Mourinho) es un gran entrenador, triunfó y ganó títulos. Hay jugadores que salieron a la luz con Mourinho. Hay muchos jugadores que pueden hablar mal de él como mucha gente que puede hablar bien”, reflexionó. La carrera por suceder a Galtier recién empieza.

LA NACION