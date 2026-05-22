Inglaterra presentó su lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo con música de los Beatles

Inglaterra presentó a sus 26 futbolistas para la próxima Copa del Mundo con una canción de Los Beatles: “Come Together” (“Vengan juntos”, en inglés). En el video, que tiene la melodía de fondo, se observan los nombres de los jugadores seleccionados por el entrenador alemán Thomas Tuchel para el Mundial de acuerdo a su posición: separados por defensores, mediocampistas y delanteros.

Si bien el jueves se habían filtrado los nombres de varios ausentes de peso como el defensor de Manchester United Harry Maguire, este viernes se disiparon todas las dudas. El incombustible goleador Harry Kane (Bayern Münich) comandará la delantera del conjunto inglés, mientras que en la mitad de la cancha estarán Declan Rice (Arsenal) y Jude Bellingham (Real Madrid), otros dos nombres de peso en la nómina entregada por Tuchel.

El extremo Noni Madueke (Arsenal) y el delantero Ivan Toney (Al-Ahli, de Arabia Saudita) son dos de las sorpresas de la lista. También es noticia la presencia de Jordan Henderson, uno de lo referentes del vestuario, que después de una temporada en Países Bajos ahora juega en Brentford, de la Premier League. John Stones, que apenas tuvo minutos en esta última campaña con Manchester City, también tiene su lugar en la nómina de Tuchel. Es uno de los tres defensores de los Ciudadanos: lo acompañan Marc Guehi y el cada vez más afianzado Nico 0’Reilly.

El mediocampista Elliott Anderson, de Nottingham Forest y pretendido por Manchester City corona su gran temporada con la nominación a la Copa del Mundo. “Desde el primer día fuimos claros: buscamos construir el mejor equipo posible... no forzosamente con los 26 futbolistas con más talento. Son los equipos los que ganan campeonatos”, dijo Tuchel como justificación ante la consulta sobre los ausentes como Maguire o Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).

El entrenador germano añadió: “El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo (...) Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar”, agregó Tuchel. Además de Maguire y Alexander-Arnold, otros talentosos ingleses dejados que se perderán el Mundial son Cole Palmer (Chelsea), Lewis Hall (Newcastle), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Phil Foden (Manchester City), Jarrod Bowen (West Ham), Alex Scott (Bournemouth), Luke Shaw (Machester United) y Fikayo Tomori (Milan, de Italia).

Phil Foden, uno de los tantos futbolistas ingleses que no fue seleccionado por Thomas Tuchel para la próxima Copa del Mundo CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En la conferencia de prensa, Tuchel habló de los presentes y también de los ausentes. Aprovechó su momento para elogiar a Toney, que lleva 32 goles en igual cantidad de partidos en Arabia Saudita: “Recibí excelentes comentarios de su entrenador [Matthias Jaissle] quien fue mi jugador [en Stuttgart, de Alemania], y tengo una estrecha relación con él. Siempre he recibido comentarios fantásticos sobre su rol en el equipo, sobre su habilidad y su estado físico. Pudimos comprobar que sigue sumando goles”, dijo Tuchel.

El DT halagó las cualidades del 9, que será suplente de Kane: “Creo que puede ser un complemento muy valioso para Kane. Puede ser una presencia importante en el área. Cuando buscamos un gol, puede distraer a los demás delanteros. Tiene una presencia natural dentro del área. Es un rematador nato. Puede ayudarnos en esos aspectos, porque es muy fuerte en el juego aéreo. Es muy bueno usando su cuerpo y, por supuesto, es un lanzador de penales de clase mundial”.

Thomas Tuchel, entrenador alemán de Inglaterra, durante la conferencia de prensa en la que anunció la lista de futbolistas que irán a la próxima Copa del Mundo John Walton - PA

Y sobre la ausencia de Maguire (que hizo pública su bronca el jueves a través de las redes sociales), Tuchel comentó: “Tuvimos una conversación privada y él tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos, lo cual es justo. Respaldamos firmemente a nuestros centrales, quienes nos llevaron a la victoria de septiembre a noviembre [del año pasado]”.

La lista de Inglaterra