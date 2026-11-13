El arquero argentino del Elche Matías Dituro sufrió un robo mientras llegaba a su casa con sus hijos de 6 y 8 años

El arquero argentino del Elche, Matías Dituro, sufrió una escena de horror el pasado jueves en España, donde reside. El futbolista ingresaba a su hogar junto a sus hijos de seis y ocho años cuando fueron notificados de que tres hombres encapuchados habían ingresado al hogar, mientras otro cómplice vigilaba afuera. “Fueron minutos de auténtico terror”, relató en una historia en su cuenta de Instagram.

Dituro es arquero del Elche desde enero de 2024. Llegó del club turco Fatih Karagümrük SK. Fue una pieza fundamental en el ascenso del club español a la Primera División local, donde ganó el Trofeo Zamora de la Segunda División como el arquero menos goleado de la categoría.

La última noche vivió una situación de terror en su hogar, y que contó en sus redes sociales para alertar a sus vecinos.

El arquero santafesino Matías Dituro, fundamental en su rol en el ascenso del Elche Instagram (matiasdituro)

“Quiero compartir con todos lo que vivimos anoche, no solo por desahogo, sino también para alertar a nuestro vecinos”, comenzó. Luego, contó que cerca de las 20.45 del jueves (hora local) ingresó a su hogar un grupo de delincuentes.

“Tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien”, comentó.

Dituro arribó a la vivienda a las 20.49 con sus dos hijos de seis y ocho años, sin conocimiento de que los delincuentes estaban dentro de la casa.

“En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso, y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar”, relató.

Detalló los minutos de miedo que sintió junto a sus hijos. “Rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos”, continuó.

La publicación de Matías Dituro en la que contó el robo que sufrió en su hogar Captura

Y sumó: “Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose parte de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar. La tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil”, acotó.

Dituro le agradeció a su vecino por su reacción rápida y a todas las personas que le mostraron apoyo a su familia. “Gracias a esa llamada, hoy podemos decir que estamos todos bien. Confío en que las autoridades puedan identificar a los responsables y que respondan por el daño que han causado. Gracias a todos por su apoyo. Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante”, cerró.

Matías Dituro junto a su familia Instagram (matiasdituro)

Por el momento, las autoridades policiales llevan adelante una investigación para identificar a los responsables. Una de las hipótesis apunta a que los delincuentes son los mismos que protagonizaron un robo en una urbanización cercana y escaparon tras ser vistos por un efectivo que se encontraba de civil y fuera de servicio.

Quién es

Dituro es oriundo de Bigand, Santa Fe. Sus primeros años incluyeron pasos por Colegio Nacional de Iquitos de Perú, Deportivo Alavés y el filial del Celta de Vigo en España, además de etapas en el ascenso argentino con Douglas Haig y Guillermo Brown. Más tarde continuó su carrera en Rubio Ñú de Paraguay y en los clubes bolivianos Deportivo Aurora y Jorge Wilstermann.

El despegue de su carrera llegó primero en Chile, con la camiseta de Antofagasta, y luego en Bolivia, donde tuvo una destacada temporada en Bolívar durante 2017. Ese rendimiento le abrió las puertas de Universidad Católica. En el conjunto cruzado se consolidó como uno de los mejores arqueros del fútbol chileno. Entre 2018 y 2021 disputó más de un centenar de encuentros y fue una pieza fundamental de uno de los ciclos más exitosos del club.

Sus actuaciones lo llevaron nuevamente a Europa, esta vez para convertirse en el arquero titular del Celta de Vigo en la temporada 2021/22 de La Liga española, en la que jugó 39 partidos oficiales. Tras su experiencia en España regresó a Universidad Católica, para luego pasar por el club turco Fatih Karagümrük SK y, luego, al Elche, donde permanece hasta hoy.