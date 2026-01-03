El blooper de Gabriel Magalhães y su redención en minutos: Arsenal venció a Bournemouth y se afirma como líder

La secuencia fue insólita: una falla en la salida que terminó en gol en contra, y pocos minutos después, el mismo protagonista firmó el empate. El defensor brasileño Gabriel Magalhães vivió una montaña rusa ante Bournemouth, pero Arsenal logró salir a flote y ganar por 3-2 para mantener el liderazgo en la Premier League.

El partido, correspondiente a la fecha 20 del torneo, encontró al equipo de Mikel Arteta visitando al Bournemouth en el Vitality Stadium, en la costa sur inglesa. En el inicio, nada salió como lo planeado para el conjunto que tiene al argentino Gabriel Heinze como asistente del entrenador. Un pase al medio del defensor Gabriel, sin mirar y de primera, terminó en los pies de su compatriota Evanilson, que no perdonó: definió sin oposición y puso el 1-0 para el local.

El error de Gabriel Magalhaes

El gesto de Magalhães fue de inmediato arrepentimiento, pero también carácter. Apenas seis minutos después, y tras una jugada profunda por la derecha del inglés Noni Madueke, el defensor apareció en el área para corregir su propio error: definió de primera dentro del área y con potencia para estampar el 1-1. En un abrir y cerrar de ojos, el brasileño había pasado de villano a goleador.

A esa altura, el duelo se mostraba abierto, con posibilidades para ambos. Bournemouth tuvo como titular al argentino Marcos Senesi, que cumplió un partido correcto en una defensa que no logró sostener el resultado, en su camino por pelear un lugar para integrar la lista de la selección argentina en el Mundial. Arsenal, sin brillar, mostró mayor jerarquía en los momentos decisivos.

Del error al festejo en apenas minutos para el defensor brasileño de 28 años JUSTIN TALLIS� - AFP�

El segundo tiempo fue testigo del crecimiento del equipo visitante. A los 54 minutos, Martin Odegaard encontró con claridad a Declan Rice, que colocó el balón contra el palo izquierdo del arquero con un remate limpio, de manual. El típico “pase a la red” que tanto predica el fútbol moderno.

Con la ventaja a favor, Arteta rotó piezas. Entre los cambios, se produjo el ingreso de Bukayo Saka, quien terminaría siendo clave para el cierre del partido. El joven inglés asistió a Rice, que firmó su doblete y estiró la diferencia a 3-1, en un tramo en el que Arsenal parecía controlar el desarrollo.

Sin embargo, sobre el final, Bournemouth reaccionó. El joven francés Eli Junior Kroupi marcó el descuento que puso suspenso en los últimos minutos. Con el 3-2 en el marcador, los locales buscaron el empate con centros y empuje, pero sin claridad.

La victoria fue trabajada y, por momentos, sufrida. Pero también dejó señales positivas para el conjunto londinense: más allá del error individual que costó un gol, la capacidad de reacción fue inmediata, tanto en lo emocional como en lo futbolístico. Gabriel, que quedó bajo la lupa por su fallo inicial, terminó siendo uno de los nombres destacados de la jornada. Su tanto, además, lo acerca a su mejor registro goleador en la Premier (lleva tres y en la temporada 2021/22 logró cinco), con media temporada aún por disputarse.

Con este triunfo, Arsenal sigue en lo más alto de la tabla y presiona a sus principales perseguidores, Aston Villa -está a seis puntos- y Manchester City —a siete, todavía sin jugar esta fecha, enfrenta mañana a Chelsea—. La lucha por el título está abierta, pero los de Arteta han demostrado que incluso en el error pueden encontrar caminos hacia la victoria.

