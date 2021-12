El Boca 2022, en marcha: hubo acuerdo entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme para que siga como entrenador

Se acabó la historia de las especulaciones y el Consejo de Fútbol cerró de manera informal al entrenador que se hará cargo de Boca en 2022, un año más en el que participará de la Copa Libertadores, el gran anhelo. Solo falta el anuncio oficial del club, que se demora pese a que el trato ya está consensuado de palabra. Sin sorpresas, claro: tal como anticipó LA NACION, Sebastián Battaglia acordó la renovación hasta diciembre del próximo año. Aunque generó dudas, Juan Román Riquelme y sus laderos le dieron el premio -que el entrenador esperaba- a partir de los objetivos cumplidos en el segundo semestre de 2021.

La obtención de la Copa Argentina ante Talleres, y por ende la clasificación directa al certamen continental, y haber dejado al equipo en el segundo puesto (de tres que sacaban el pasaje) de la tabla acumulada local, les ganaron a los interrogantes que existían puertas adentro de la oficina perteneciente al equipo de trabajo del vicepresidente.

La decadencia futbolística, derrumbando mucho de lo bueno que había sido el arranque del mini ciclo de los últimos cuatro meses del 2021, y la sensación del mal manejo del grupo dejaban abierta la consulta de si la continuidad se produciría. Sin embargo, al retorno desde Riad, Arabia Saudita, donde le ganaron por penales a un Barcelona alternativo, el Consejo se terminó de convencer en extender ese proyecto que ya tenían pensado desde que inició la gestión, hace dos años.

Sebastián Battaglia, que recibió el respaldo de los jugadores, un factor que influyó para la renovación Fotobaires

La enorme cantidad de modificaciones de un encuentro a otro -que tan cuestionados fueron dentro y fuera del predio de Ezeiza-, alguna conferencia de prensa pedida por el entrenador para aclarar cuestiones internas que generaron más ruido a raíz de sus expresiones sin sentido, los actos de indisciplina que involucraron a Sebastián Villa, Edwin Cardona (ambos colombianos están cerca de irse del club) y Carlos Zambrano hace pocas semanas y los reproches del propio técnico a sus dirigidos por las filtraciones a la prensa fueron puntos importantes que pesaban a la hora de la indecisión sobre su continuidad.

Encima, aunque su voluntad era continuar en el club en el que más títulos ganó como futbolista y lo convirtió en ídolo, en el análisis de Battaglia estaba el episodio del micro que protagonizó Riquelme: si bien la charla dentro del vestuario no tuvo contenido caliente, la manera de hacer bajar del ómnibus a los futbolistas fue la que más disgustó al santafecino y a muchos de sus dirigidos, más allá de no haberlo manifestado cara a cara ni en apariciones públicas.

Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia analizan los refuerzos a buscar conseguir para 2022

Quedó sobrevolando solamente su frase posterior tras el pasaje a la final de la Copa Argentina: “Me voy, me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario” . En el club –e incluso desde el mismo Consejo de Fútbol- sentencian que esa frase fue irónica, dedicada al tratamiento que hizo la prensa sobre aquella noche en la que el directivo se llevó los flashes y hasta que los dos protagonistas se reían en el predio de Ezeiza cuando escuchaban las repercusiones que habían generado esas palabras.

En la reunión entre Riquelme, Battaglia y el Consejo de este lunes, justamente, también tocaron temas sobre esos puntos de convivencia, además de empezar a coincidir en refuerzos, salidas y retornos por préstamos (como el caso del central Gastón Ávila o el del delantero Walter Bou, por ejemplo).

La Copa Argentina le dio impulso a Battaglia

La firma fue por un año y con una actualización en los números: Battaglia había llegado a diciembre con el contrato de dos años como DT de la reserva. Puertas adentro era considerado un interino, pero se palpaba en simultáneo que también era observado y analizado como técnico definitivo. De hecho, a un interino no se lo presenta ante los medios como lo hicieron con él tras la salida de Miguel Ángel Russo, en agosto.

En cuanto a refuerzos , pretenden incorporar un N° 9 de jearquía que llegue para ser titular o -en función de las posibilidades económicas- que compita con Luis Vázquez), un delantero con características de wing como Ángel Romero (Villa y Pavón se irían) y un zaguero central por las suspensiones internacionales que recaen sobre Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo.

Ángel Romero, aquí jugando en la selección de Paraguay; uno de los posibles objetivos de Boca para apuntar a la Copa Libertadores 2022 Eraldo Peres - AP

Así las cosas, ahora -más que nunca- el ex volante central ya es considerado el técnico por el que apuesta Boca para levantar la séptima Copa Libertadores tras lo que serán más de 15 años de espera. Ahora sí, las manos se ponen a la obra por un equipo que se luzca más, tenga una identidad más definida y sostenida en el tiempo y logre los objetivos con un método más gustoso.