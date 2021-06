El Boca que se viene: el Patrón Bermúdez, la ironía con Carlos Tevez, los refuerzos, el futuro de Russo y haber cortado la racha con River

Jorge Bermúdez era un zaguero central con personalidad, la misma con la que desempeña ahora su rol como integrante del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. La del Patrón no es una voz más, por más que no suele hablar demasiado en los medios. “Deportivamente hay que mejorar y crecer. Esta oportunidad de traer chicos que sumen a este gran plantel para seguir creciendo. No hay duda que la Copa Libertadores es un objetivo hermoso pero paso a paso haciendo todo correcto, se dará a su tiempo”, explicó el Patrón en declaraciones a TyC Sports, y con respecto a los refuerzos que llegaron (Rolón, Orsini, Briasco y Weingandt) y vendrán, agregó: “Salimos a contratar por la necesidad de nuestro cuerpo técnico de seguir compitiendo. Entendemos que esto es Boca y siempre vas a tener obligación de ser protagonista”.

El trabajo de los actuales dirigentes suele recibir críticas de los protagonistas que deben negociar con el club de la Ribera. En las últimas horas, Hugo Molina, padre de Nahuel (el actual lateral derecho titular de la selección argentina en la Copa América) criticó el manejo del Consejo de Fútbol. Definió a Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado como negociadores difíciles: “son tres rottweilers”.

Juan Román Riquelme, "Chipi" Barijho y Jorge Bermúdez en la platea de La Bombonera mirando el superclásico del último domingo Twitter @porquetendencia

Pero Bermúdez se defendió: “Tenemos profundo respeto sobre el padre de Nahuel, pero no es así. Intentamos que fuera el 4 de Boca, pero no hubo manera. Hubo contrato propuesto, es un chico del club y queríamos que jugara”, y agregó: “Nos sentamos tres veces con Nahuel Molina, le dijimos que jugara en Boca, que creíamos que lo podía hacer. Que Boca era el club más importante del mundo, pero no hubo forma de convencerlo. Obligarlo, no podemos”.

Uno de los temas que no finalizó bien, por más que la conferencia de prensa de Carlos Tevez resultó una ‘salida elegante que hasta contó con un abrazo con Juan Román Riquelme’, fue cuando el capitán decidió irse de Boca. “Estamos agradecidos con Tevez. Hoy tomó su decisión de descansar, me alegra que Román le haya propuesto que cuando quiera, venga y esté con nosotros. Me alegra que el ídolo se haya retirado en la cancha. Lo vamos a estar esperando el día que quiera.”, comentó un Bermúdez que -interiormente- sabe que el 10 seguirá jugando al fútbol, casi con seguridad en los Estados Unidos.

Entre Bermúdez, Cascini (sobre todo) y Tevez, siempre hubo chispazos desde que asumió la actual conducción: “Estamos tremendamente satisfechos porque cuando llegamos a la institución, #Tevez no jugaba. Y esperaban que nuestra llegada sea el detonante para su partida y fue todo lo contrario. Nos dio dos campeonatos y entregó todo en la cancha”, lo elogió y enseguida aclaró sus dichos cuando lo trató de “ex jugador”: “Si lo invitáramos a Tevez a ‘retirarse’ como dicen, lo más fácil era cuando llegamos no renovarle y muchos esperaban eso.”

Carlos Tevez y Jorge Bermúdez, una convivencia que no fue sencilla

Se acercó a la sinceridad cuando fue tibio a la hora de definir la relación entre ellos: “No podría ponerle puntaje a la relación con Tevez, no es lo adecuado, sí una palabra: Correcta”. Creo que lo tergiversaron y lo tomaron de una manera que no era. Yo simplemente dije que no tenía la oportunidad de jugar. Con Raúl (Cascini) lo declaramos de esa manera, no para afectarlo y se lo aclaramos personalmente”.

Deportivamente, el actual Consejo de Riquelme disfruta que -con ellos- Boca no perdió ante River y hasta incluso rompió la racha negativa en la última Copa de la Liga, cuando tras empatar 1-1 lo eliminó por penales: “Antes de nuestra llegada era una cosa, ahora todo se está acomodando … y está volviendo a la normalidad... je. Haciendo las cosas bien, tenemos nuestro propio estilo y lo podemos llevar. Debemos seguir trabajando. Se ha dejado muy claro que antes de nuestra llegada era una cosa, y ahora estamos volviendo a la normalidad.”

¿El posible cruce en una nueva Copa Libertadores? “Para mí que River esté en el camino en la Libertadores es una motivación tremenda. El triunfo ante ellos, queríamos avanzar y dejarlos en el camino como fue anteriormente, directa o indirectamente”.

#Boca Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, en TyC Sports: "De una manera u otra dejamos afuera a River de dos campeonatos. La racha está volviendo a la normalidad, je". pic.twitter.com/2Ea30oegh7 — TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2021

El trabajo de Miguel Angel Russo fue puesto bajo la lupa por el Consejo en los últimos meses, aunque públicamente Bermúdez defendió al entrenador: “Tenemos una relación impecable con Russo, queremos que le vaya bien, que se quede muchos años, y eso significa que queremos que tenga éxito. Nosotros no queremos vivir malos resultados, apostamos a su buen momento, al grupo y estar juntos mucho tiempo.”

Y con respecto al nivel del equipo, algo que generó críticas y cuestionamientos puertas adentro del club, agregó: “Que el equipo no juegue bien no significa que el DT tenga que irse o que porque jugó muy bien las cosas estén bien hechas. Hay que tener equilibrio, mantener la tranquilidad y dar a Russo las herramientas necesarias para que haga su trabajo.”

Y dejó en claro que no se meten en el armado del equipo: “Gestionamos al fútbol pero respetamos a las personas que nos acompañan. Estamos obligados a hablar con cada cuerpo técnico y escuchar sus necesidades. No hacemos alineaciones, no pintamos las canchas ni paredes ni levantamos muros.”

Los refuerzos que están negociando:

El N° 9 internacional: están en tratativas con Roger Martínez (América de México) o Miguel Angel Borja (Junior de Barranquilla): “Roger es un jugador completo de ataque. No solo centro de área. Miguel Ángel es un 9 potente e importante del centro del campo.”

Roger Martínez, goleador de Colombia, el refuerzo de jerarquía que pretende Riquelme para Boca AFP

El N° 9 del mercado argentino: Franco Di Santo. “Sobre Di Santo, hablamos hace 12 días de Di Santo. Se habla de reunión cumbre, pero nosotros estamos a la espera de lo que pueda llegar a pasar”.

En cuanto a la salida de Ramón Ábila fue algo irónico el Patrón. ¿Qué se le cuestionaba internamente en Boca a Wanchope? Que se lesionaba y no podía encontrar continuidad. “ “Cuando llegamos nosotros, Ábila estuvo bien considerado y que fuera parte del proyecto. Ningún momento hubo un pensamiento distinto, no pudo sostenerse en cancha x las lesiones que lo acompañaron. Luego el mismo jugador mostró intención de irse”, y agregó: “Nos dijo de la posibilidad de irse a Estados Unidos. Teníamos nuestro análisis, preguntamos al cuerpo técnico qué pensaba. Y el cuerpo técnico dio visto bueno que vaya a jugar 4-5 partidos seguidos”.

¿Seguirá Cristian Pavón en Boca? “Es parte de la pretemporada y tiene contrato y está a disposición. Cuando llegamos, estaba en la MLS. Es un tremendo jugador y estamos felices con contar con él. Lo trajimos cuando terminó su vínculo allá. Nos presentamos con el CDF y le dijimos que era gratificante”.

