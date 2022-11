El capitán de Irán que desafió al régimen por la represión y la violación a los derechos de la mujer

escuchar

Nada mejor que la vidriera de un mundial de fútbol para desnudar las atrocidades del régimen. Antes del debut, Ehsan Hajsafi, capitán del seleccionado de Irán, envió un mensaje de solidaridad hacia su país, que está sumergido desde hace meses en protestas callejeras en defensa de los derechos de la mujer y contra la represión incesante de los ayatolás. Los reclamos sociales se multiplicaron desde que el gobierno de Ebrahim Raisi endureció la “policía de la moral”, encargada de hacer que las mujeres respeten el estricto código vestimentario de la República Islámica, sobre todo, el uso del velo en público.

“Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, dijo Hajsafi, en la conferencia de prensa previa a la derrota de hoy con Inglaterra, por 6 a 2. Lo escuchó a su derecha Carlos Queiroz, el portugués que hace de entrenador del seleccionado iraní. La sala que había montado la FIFA se pobló por unos segundos de un estricto silencio. No hubo una repregunta, aunque la crítica fue sutil y directa.

No hizo falta que Hajsafi se refiera con nombre propio a Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió el 16 de septiembre pasado en una comisaría de Teherán tras ser acusada de no llevar el velo islámico bien puesto. Su muerte fue el detonante de la furia y las protestas, que se agrava ahora por la delicada situación económica, agravada por las sanciones que le aplicó Estados Unidos por su programa nuclear.

El desafío del seleccionado de fútbol no se quedó solo en el duro mensaje de su capitán. Los 11 jugadores titulares no entonaron el himno nacional antes del inicio del partido contra Inglaterra en señal de respaldo a la ola de protestas desatadas por la muerte de Amini. Otro gesto de rechazo al régimen.

Mahsa Amini fue detenida frente a una estación de metro después de que agentes de esa fuerza consideraran que no llevaba bien cubierta la cabeza con la hijab. La acusaron de infringir la ley que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello con un pañuelo en la cabeza y los brazos y las piernas con ropa holgada. La joven murió después en el hospital Kasra, en el centro de Teherán, tras haber pasado tres días en coma.

Hajsafi tiene 32 años y es un histórico del seleccionado iraní. Participó en los mundiales de 2014 y 2018, y juega como defensor en el AEK, de Atenas. En la selección acumula 128 partidos jugados, entre ellos, el de hoy, con Inglaterra. Desde las tribunas, los hinchas iraníes que estuvieron en Doha también expresaron su malestar con pancartas y pedidos de “libertad”.

Hinchas iraníes levantan carteles a favor de los derechos de las mujeres en la previa del partido contra Inglaterra en el Estadio Internacional Jalifa. Clive Brunskill - Getty Images Europe

No es frecuente que el régimen de Irán tome represalias con los deportistas que cuestionan su accionar puertas afuera.

Antes de Ehsan Hajsafi, otro referente del plantel iraní, se había referido a las protestas que tensan la situación en su país. Fue Alireza Jahanbakhsh, quien advirtió que en el debut no cantarían el himno en desafío al régimen. Y finalmente sucedió así: los 11 jugadores hicieron silencio antes de la presentación contra Inglaterra.

La selección iraní ya había rechazado cantar el himno durante la previa de un amistoso de preparación en Austria, contra Senegal (1-1), el 27 de septiembre pasado. Ataviados con una campera negra que ocultaba el escudo nacional, los jugadores se mantuvieron en silencio y la mayoría de ellos siguió el ritual con la cabeza agachada.

Varios deportistas de otras disciplinas eligieron también no cantar el himno, no celebrar las victorias o portar un brazalete negro durante eventos deportivos. El 6 de noviembre, durante un torneo internacional de fútbol playa en Dubai, uno de los más prestigiosos de la disciplina, el equipo iraní también hizo un gesto similar, obligando a la televisión estatal a cortar la retransmisión en directo, según relevaron las agencias de noticias internacionales.

