River en la Copa Sudamericana 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture

River está en un momento de dudas. Desde la llegada de Eduardo Coudet hace un mes mejoró el nivel, pero sigue mostrando falencias que no le permiten al ‘Chacho’ encontrar el once ideal. La derrota por 1 a 0 en el Superclásico, en el Monumental, desnudó la necesidad de un cambio de imagen futbolística y actitudinal. “Lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo, siempre lo repito, puede jugar mejor”, afirmó el DT tras la caída ante Boca. El objetivo en lo que resta del semestre es pelear por el título en el Torneo Apertura y clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el plano internacional lidera la tabla de posiciones del Grupo H con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming por los goles de Sebastián Driussi -R- y Antony Vasquez Arcila -B-. Luego, en su estreno como local, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo gracias a otro tanto de Driussi, que el domingo se lesionó en el Superclásico y estará afuera por casi un mes por un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho.

Sebastián Driussi se desgarró en el Superclásico ante Boca y no jugará durante casi un mes Gonzalo Colini - LA NACION

Su próximo rival será Bragantino, en el marco de la última fecha de la primera vuelta de la zona H. El partido está programado para el jueves 30 de abril a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Cicero de Souza Marques de Brasil. El conjunto brasileño se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza.

Bragantino vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Jueves 30 de abril.

: Jueves 30 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Cicero de Souza Marques, Brasil.

: Cicero de Souza Marques, Brasil. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Fixture y resultados del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2

Bragantino 3 - 2 Blooming

River 1 - 0 Carabobo

El ajustado triunfo ante Carabobo le permitió a River quedar en lo más alto del Grupo H Manuel Cortina

Fecha 3

Bragantino vs River - jueves 30 de abril a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

Carabobo vs Blooming - jueves 30 de abril a las 19 - Estadio Misael Delgado.

Fecha 4

Blooming vs Bragantino - jueves7 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.

Carabobo vs River - jueves 7 de mayo a las 21.30 - Estadio Misael Delgado.

Fecha 5

River vs Bragantino - miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Blooming vs Carabobo - jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.

Fecha 6

River vs Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Bragantino vs Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina