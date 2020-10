Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 08:53

En otro intenso debate en ESPN FC, el programa de análisis futbolístico que se emite los lunes por la señal deportiva, Miguel Simón se cruzó con Marcelo Benedetto y todo terminó en una respuesta que se viralizó en cuestión de minutos. Y no fue solo por el "duelo de estilos": Simón apuntó que la selección argentina vive en la época del "puede" y eso explica bastante el presente, así como el pasado reciente, con el mal paso por el Mundial de Rusia 2018 como ejemplo.

El diálogo tuvo foco en el presente de la selección. "Paredes, un cinco de juego", dijo Benedetto, en relación al jugador que él elegiría para estar en el centro del mediocampo de la selección. Pero Simón salió al cruce de esa idea: "Con todo respeto, Paredes no juega de cinco. El PSG ha comprado un cinco porque estaba carente de un jugador en esa posición". Después, el ex periodista de Fox Sports intentó reparar su comentario apoyándose en lo que puede dar cada futbolista, pero fue en vano. "No importa lo que vos veas, sino que importa lo que piensa el futbolista. Paredes, que tiene que corregir un montón de cosas, tranquilamente puede jugar de cinco", dijo Benedetto. Y dio pie a la réplica del "puede".

"¿Sabés que pasó con la selección argentina? Se convirtió en el equipo del "puede jugar de", no del "juega de". Y si te fijás, en el Mundial de Rusia, la Argentina debuta con un "puede jugar de lateral Salvio", "puede jugar de mediocampista central Paredes", "puede jugar de 11 Messi", la selección argentina en los últimos años es del "puede jugar de". Vos ves la selección de Brasil y Firmino juega de Firmino, Neymar juega de Neymar, Marquinhos juega de Marquinhos, Casemiro juega de Casemiro. Y la Argentina vive en esto del "puede"", lanzó Simón.

