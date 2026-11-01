El presidente de River, Stefano Di Carlo, realizó un fuerte descargo en la red social X tras la derrota de River ante Boca por el Superclásico. El encuentro terminó 1 a 0 en favor del conjunto de Rodolfo Arruabarrena, con dos expulsiones para el Millonario: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió el dirigente en su perfil oficial.

De esta manera, Di Carlo no solo cuestionó el desempeño de Nicolás Ramírez y algunas de sus decisiones durante el encuentro, sino que también extendió sus críticas a la conducción institucional de la AFA. La entidad, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, mantiene una relación distante con River, que en el último año manifestó en distintas oportunidades sus diferencias con la manera en que se administra y organiza el fútbol local.

El descargo de Stefano Di Carlo tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico Captura de Pantalla

El titular de la institución de Núñez no fue el único en opinar sobre el clásico. Lo propio hicieron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, ambos expresidentes del club. Luego de que Martínez Quarta viera la tarjeta roja en la primera parte del encuentro, D’Onofrio se volcó a las redes sociales para hacer público su enojo.

“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no merece esto”, arremetió. Luego se retrotrajo al duelo de River y Boca en abril de 2025, cuando Darío Herrera no sancionó un penal en el tiempo adicionado por una presunta infracción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta.

El extitular de la institución de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, reclamó un penal contra Otamendi y una segunda amarilla a Paredes Captura de Pantalla

“¿Se acuerdan en la cancha de River? ¿El penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó? Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, lanzó.

Y coronó con un último comentario sobre el partido del domingo: “¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba, había penal a Otamendi y una amarilla más para Paredes. No me callo más. Es una vergüenza el fútbol argentino. Perder es parte del deporte... ¿Pero que te roben? Basta!“.

Brito también fue al hueso: “Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy [máximo responsable del arbitraje argentino], Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”.

Jorge Brito, expresidente de River, apuntó contra la AFA, Federico Beligoy y Nicolás Ramírez tras el Superclásico Captura de Pantalla

Un partido caliente, con dos expulsiones

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se quedó con el Superclásico gracias a un gol de Lautaro Di Lollo y aprovechó la ventaja numérica durante gran parte del encuentro, luego de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el conjunto visitante.

La primera tarjeta roja llegó a los seis minutos de juego. Miguel Merentiel recibió un pase en profundidad y quedó en posición de avanzar hacia el arco rival, pero Lucas Martínez Quarta lo sujetó para impedir su progresión. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la infracción. Sin embargo, tras el llamado del VAR, revisó la acción en el monitor y decidió expulsar al defensor de River.

Con un futbolista más, Boca adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones de peligro. A los 27 minutos, consiguió abrir el marcador. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y envió la pelota al centro del área, donde Di Lollo se desprendió de su marcador y conectó un cabezazo para establecer el 1 a 0.

La primera tarjeta roja llegó a los seis minutos de juego, tras un agarrón de Lucas Martínez Quarta a Miguel Merentiel LUIS ROBAYO - AFP

Durante el tramo final del primer tiempo, el árbitro amonestó a cuatro futbolistas tras un cruce entre jugadores de ambos equipos. En Boca recibieron tarjetas amarillas Di Lollo, Herrera y Paredes, mientras que Marcos Acuña fue sancionado en River.

En el comienzo del complemento, el equipo visitante intentó adelantarse en el campo para buscar el empate, aunque tuvo dificultades para generar situaciones claras. A los 12 minutos, los futbolistas de River reclamaron una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes, pero Ramírez decidió no sancionarlo.

Más adelante, Lautaro Blanco cometió una infracción sobre Galván y recibió la tarjeta amarilla. La jugada también generó reclamos por parte del conjunto visitante, que consideró que podía haber sido revisada por el VAR.

Gonzalo Montiel vio la segunda tarjeta roja para el conjunto millonario tras una infracción contra Lautaro Blanco Gonzalo Colini - La Nación

A los 34 minutos del segundo tiempo llegó la segunda expulsión de River. Gonzalo Montiel fue al piso para disputar una pelota con Blanco y el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. De esa manera, el equipo de Núñez terminó el encuentro con nueve futbolistas.

En los minutos restantes, Boca mantuvo la ventaja y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Alan Velasco que dio en el palo. El resultado no se modificó y el conjunto local se quedó con los tres puntos.

Con este triunfo, Boca aseguró su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores y quedó a una victoria de garantizar el primer puesto de la tabla anual. En la última fecha de la fase regular del Clausura enfrentará a Defensa y Justicia, antes de continuar su participación en las instancias decisivas de las competencias que disputa.

Con este triunfo, Boca aseguró su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores y quedó a una victoria de garantizar el primer puesto de la tabla anual Gonzalo Colini - La Nación

River, en tanto, complicó sus posibilidades de acceder a la próxima Libertadores a través de la tabla anual. En la última jornada de la fase regular se medirá con Aldosivi y buscará avanzar en el torneo Clausura para mantener sus aspiraciones de título.