El diario alicantino Información señala que el acuerdo es inminente, que en Elche están avanzadas las negociaciones con Christian Bragarnik para que sume al paquete accionario. "Lo hará a través de una empresa o una sociedad creada para tal efecto", explican. El deportivo As va más allá: expone una foto del agente junto a Daniel Angelici en un palco privado del estadio Martínez Valero, donde Elche igualó 1-1 el pasado domingo ante Lugo.

"Bragarnik lleva varias semanas en España para negociar su entrada al Elche. El representante argentino, que llevó a Maradona al Dorados de Sinaloa de México y del que dicen que también ha influido en su contratación por Gimnasia y Esgrima, anda en conversaciones con el máximo accionista del club ilicitano, José Sepulcre, con quien pretende formar una alianza", explican en As. De ser así, la agencia de Bragarnik pondría un pie en España de manera oficial, con su primer equipo y con la posibilidad de ir sumando a varios de sus representados. El paraguayo Danil Ortíz (exRacing, Godou Cruz, Banfield y Dorados de Sinaloa) habría sido el primer paso: llegó a Elche en el último mercado de pases, con un acuerdo de "mínimo costo salarial" y "sin comisiones de por medio". Así habrían saltado el control económico que hay sobre el club de Segunda división.

Según indican en España, el accionista mayoritario de Elche solo está dispuesto a aceptar la entrada de un inversor a cambio de una aportación económica, más allá de poder contar con refuerzos del fútbol sudamericano. La cartera del representante más influyente de nuestro país podría ofrecerle no solo a varias de las figuras de la Superliga, sino que también a una amplia lista de entrenadores. "A mí me inspira confianza cualquier persona que demuestre que viene a ayudar, para hacer un Elche más fuerte y más grande, y que sabe de lo que estamos hablando. Eso sí, aquel que quiera ponerse a nuestro lado debe hacerlo también a la altura de nuestras aportaciones. No digo que sea Bragarnik ni otros representantes, solo hablo de gente que llegue para apoyar", dijo Sepulcre, según apunta As. Aunque pocos pueden explicar la tercera pata de la negociación: la aparición del presidente de Boca Daniel Angelici.

Marcado como artífice de la llegada de Diego Maradona a Gimnasia, con nexos con varios de los equipos del fútbol argentino y de México, y con jugadores que ya lograron dar el paso a Europa como Darío Benedetto (Olympique de Marsella) y Lisandro Martínez (Ajax), Bragarnik ahora daría otro gran paso para abrir sus oficinas en el Viejo Continente. Elche es el club apuntado. Y Angelici aparece como su ladero, al menos en el palco.