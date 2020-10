El desembarco de Damián Batallini para el ataque de Boca está bajo la lupa de Miguel Ángel Russo Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo / archivo

Es un tema que en Boca se estudia con mucho cuidado. No quieren dar un paso innecesario y seguir acumulando jugadores en un sector del campo sin sentido. No es sencilla la elección, porque no es un mercado fácil y porque tampoco abundan futbolistas que puedan asumir semejante empresa. El ataque xeneize es un tema central desde hace muchos años y allí es que la lupa de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol está completamente enfocada. Si bien se movieron todas las fichas para satisfacer los pedidos de Miguel Ángel Russo para sostener el bloque ofensivo que fue vital para la obtención del último torneo local, la anemia de goles del conjunto de la Ribera en la reanudación de la Copa Libertadores, es lo que provocó seguir estudiando el mapa de refuerzos y ahora parece que el radar está puesto en Damián Batallini, el atacante de Argentinos Juniors.

Las gestiones están en pleno proceso. Sabe Boca que el objetivo de Batallini y de la gente que lo maneja es hacer una experiencia en el exterior, pero al cerrarse los mercados, las chances de emigrar son muy pocas, lo que generó que se comuniquen con Boca para ofrecer al delantero del conjunto de la Paternal. Ante ese escenario es que el Consejo de Fútbol tomó nota del ofrecimiento y mantienen charlas con Russo para determinar si encaja dentro de la planificación del entrenador.

El mapa xeneize permite advertir que la falta de contundencia alarma al DT, ya que Franco Soldano no puede asumir ese rol, porque está abocado a hacer una tarea de más desgaste para permitirle a Carlos Tevez que juegue con cierta libertad por todo el frente de ataque. Tampoco Walter Bou puede darle soluciones a Russo y las lesiones que suelen aquejar a Wanchope Ábila no le resuelve los problemas a Boca.

Incluso, tampoco aparecen como carta de gol los aportes, muy pocos por cierto, de Mauro Zárate, de la misma manera que está limitada la disponibilidad de Russo para encontrar respuestas porque no puede utilizar a Sebastián Villa, ya que desde el club fueron claros que el colombiano no podrá jugar hasta tanto no se resuelva su situación judicial.

Ahí es que entra la mirada sobre Batallini, un delantero que tiene una buena valoración de varios entrenadores. Incluso, estuvo en los planes de Marcelo Gallardo en el último verano, pero River desistió de incorporarlo porque Argentinos Juniors pidió 10 millones de dólares por el delantero. Incluso, a fines de agosto, a Batallini lo querían desde Turquía, pero la oferta de cesión con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 3.5 millones no terminó por convencer a los dirigentes de Argentinos Juniors.

El escenario para Boca respecto a la operación con Argentinos es diferente a la de hace unos meses. Una de las alternativas que podrían darse es que como el club de la Paternal sabe que el jugador quiere irse, pueda negociar con Boca la venta del 50% del delantero, conformar una especie de "sociedad" por el pase del futbolista y no tener al atacante molesto por no haber podido emigrar. También manejan la chance de acordar un préstamo con una opción de compra y que Argentinos participe de una futura venta. Por el momento las charlas es entre clubes y el futbolista no habló con nadie.

Batallini, de 24 años, tiene características de extremo derecho y en Argentinos marcó 15 goles en 96 partidos. El muchacho de Don Torcuato, además hace un tiempo confesó que Juan Román Riquelme era su ídolo y cuál es el sentir de su familia: "Para todos los que somos de Don Torcuato es imposible no tenerlo como referente (por Riquelme). La mayoría de mi familia es de Boca y obviamente cuando nacés, te hacen del club que son ellos hinchas".

El camino de Batallini a Boca luce como una posibilidad cierta, aunque claro Riquelme y Russo no se quieren dejar encandilar y necesitan hacer un movimiento correcto para sumar gol e ir detrás de un único objetivo: la conquista de la Copa Libertadores.

