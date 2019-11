Detrás de escena: así terminó el fugaz romance entre Maradona y Gimnasia

Maradona con Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia: la salida del dirigente activó el adiós del entrenador. Fuente: AFP

Máximo Randrup SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 17:18

Si bien comenzó en invierno y finalizó en primavera, pareció un amor de verano; de esos que empiezan en vacaciones con promesas de continuidad, pero que luego no se sostienen en el tiempo. Diego Maradona y Gimnasia conformaron una pareja pasional, aunque carecieron de la organización y la seriedad necesaria para perdurar. Y este martes, llegó el desenlace: el técnico renunció.

Como en toda relación que fracasa, no existe un único responsable. El club platense cometió errores groseros que alejaron a Maradona; mientras que el entrenador aprovechó la oportunidad para renunciar, escudado en los códigos. Ninguno estuvo a la altura: el Lobo no supo retenerlo y Diego no completó el proyecto futbolístico.

Una imagen del que sería su último partido: el triunfo ante Aldosivi en Mar del plata por 3-0. Crédito: @gimnasiaoficial

Durante las últimas 48 horas, en La Plata, pasó de todo. Conviene reconstruir el paso a paso de un tsunami que arrastró al entrenador.

El domingo, último día para presentar las listas de cara a las elecciones que habrá en Gimnasia el próximo sábado, solamente lo hicieron dos sectores políticos: Convergencia Gimnasista de Salvador Robustelli y Gimnasia Grande de Mariano Cowen. El oficialismo se bajó de la contienda electoral y Gabriel Pellegrino quedó afuera de ambas alternativas.

Fue, sin dudas, la primera gran falla del Lobo. No logró la unidad y tampoco incluyó en ninguna de las posibilidades a la persona que había contratado al director técnico. El segundo error fue del propio Pellegrino, actual presidente, quien emitió un comunicado y no incluyó el tema Maradona. ¿Qué le costaba agregar un párrafo que asegurara que la intención de dicho espacio era que Diego siguiese en su puesto?

El amor de los hinchas de Gimnasia por Maradona, en carteles. Fuente: AP

La jornada de ayer empezó con un testimonio inesperado: el de Rocío Oliva. "Seguramente se irá de Gimnasia porque el presidente no va a seguir", expresó la actual pareja de Maradona, en diálogo con Fox Sports. Con este escenario, Diego llegó a Estancia Chica con la decisión tomada de alejarse. Ahí sí reaccionó Pellegrino y le solicitó que se quedara. Los futbolistas hicieron lo mismo. Lucas Licht, principal referente del plantel, le pidió que no los dejara "en banda"; las palabras del Bochi resultaron un sacudón para el DT, quien dio un discurso bastante ambiguo ante los jugadores.

Los dos candidatos a presidente también se acercaron a Abasto y, a pesar de no acceder a Maradona, dejaron en claro sus intenciones de que el entrenador continuara en su cargo. Cuando todos se retiraron del predio, en Gimnasia quedó una sensación de esperanza. "Como mínimo dirige contra Arsenal", decían algunos. "Termina el año y después decide", se entusiasmaban otros.

Cuando debutó en el banco del Lobo: una derrota ante Talleres, en Córdoba. Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Este martes, los hinchas triperos despertaron con una ansiedad tremenda. La mayoría quería que Diego siguiera y faltaba una palabra oficial que aclarara la situación. Antes de que eso ocurriera, los grupos políticos se juntaron y realizaron un último intento por la unidad. No hubo caso. Firmaron un acta en la cual los dos espacios prometían sumar al grupo perdedor tras las elecciones y ambos sectores prometieron sumar a Pellegrino al departamento de fútbol. No alcanzó. Un rato más tarde, el presidente albiazul confirmó la noticia: "Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Contra Arsenal dirige Mariano Messera".

El mensaje de despedida de Maradona

"Quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado. Yo sentí que todos juntos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y sobre todo estos jugadores, que dejaron la piel en cada partido, estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera. Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. Por eso mantuvimos la ilusión hasta último momento, porque en cada charla que teníamos con el presi, coincidíamos en que hubiese unidad, para buscar todos juntos el objetivo soñado. Pero lamentablemente no pudo ser. Desconozco el por qué. Ojalá que al que le toque conducir al club, pueda continuar con el trabajo que comenzamos, y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar. Sepan que NUNCA voy a olvidar ese primer entrenamiento, cuando volví a entrar a una cancha del fútbol argentino. Les deseo lo mejor, de corazón. Vamos LOBO!!!", escribió esta tarde en su cuenta de Instagram.

¿Qué se le puede reprochar a Diego? Que aprovechó el momento para irse. Resguardado detrás de los famosos códigos, dio el portazo. Su contrato era con un club, no con una persona. Los hinchas lo ovacionaron, se ilusionaron y ahora se sienten desilusionados. Vacíos.

"De Estancia Chica no me sacan ni con Gendarmería", afirmó el DT hace unos días. No hicieron falta las fuerzas de seguridad. Para que renunciara bastaron dos cuestiones: el caos de Gimnasia y la decisión de Maradona.

Sus número en el Lobo

Algo hizo Maradona, es cierto. Logró que Gimnasia ganara un partido después de cinco meses y también que festejara de visitante en la Superliga luego de un año. Además, sacó al Lobo del último escalón del campeonato.

Sin embargo, no fue suficiente. Para empezar, el conjunto platense sumó más derrotas (5) que victorias (3); Diego se fue con un porcentaje de puntos (37%) menor que el de los dos procesos anteriores: Pedro Troglio (40%) y Darío Ortiz (44%). Por otra parte, no logró sacar al Tripero del pozo en la tabla de los promedios; Gimnasia continúa último y bastante lejos de la zona de salvación (lo separan 11 unidades).

Los triunfos de visitante (de local no consiguió siquiera un punto) entusiasmaron a la gente, porque el Lobo empezó a sumar periódicamente y porque el equipo elevó su nivel de juego. La renuncia repentina aplastó todo lo positivo.