El día que Messi fichó para Newell's y empezó su historia en el fútbol

En marzo de 1994 Lionel Messi pateaba la pelota y gambeteaba rivales en Newell's Old Boys de Rosario y Diego Maradona encaraba su preparación física para el campeonato Mundial de fútbol en Estados Unidos.

Era el final como jugador del Diez de Villa Fiorito y el inicio de la Pulga. Llos dos máximos embajadores del fútbol argentino en toda su historia. Pero el 30 de marzo de 1994 quedó registrado en los libros como el día que Lionel Messi, ahora capitán de Barcelona, firmó su primera ficha en las categorías inferiores del club de sus amores: Newell's .

En ese momento, Messi tenía seis años. Antes de llegar a la lepra rosarina, había jugado en Abanderado Grandoli, un modesto equipo ubicado al sur de la ciudad y después vistió la camiseta de Central Córdoba.

La Asociación Rosarina de Fútbol elaboró un informe completo del paso de la Pulga por las inferiores de Newell's hasta 1999. Los números ya eran la real prueba de la calidad de su fútbol: convirtió 234 goles en 176 partidos .

Lo que vino después es historia conocida. Messi llegó a Barcelona después de que algunos equipos del fútbol argentino no quisieron hacerse cargo de su tratamiento médico para superar los problemas de crecimiento. Al equipo catalán arribó el 7 de septiembre en compañía de su padre Jorge para realizar una prueba.

El exjugador y dirigente del club catalán Carles Rexach apenas lo vio aconsejó su fichaje de manera inmediata, pero recién cinco meses después, el 14 de diciembre de 2000, Messi volvió a Barcelona para quedarse definitivamente.

"Era impresionante la rapidez y precisión de sus movimientos, convirtió cuatro goles en breve tiempo -recordó alguna vez Rexach-. Lo tenía todo. Ahora, cada vez que me encuentro con Messi, él me agradece y yo le contesto siempre lo mismo: ¡Que yo no te descubrí, hombre, que tú te descubrías solo! ".